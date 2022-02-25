У Чорнобилі зафіксовано перевищення рівня радіації – офіційна інформація

Збройні сили 24 лютого, під час бою з путінською армією, втратили контроль над ЧАЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України інформує про перевищення рівня радіації у Чорнобилі.

«Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень», – сказано у повідомленні.

Водночас Держінспекція ядерного регулювання визнала: внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.

Як повідомляв «Главком», російські окупанти тримають у заручниках працівників Чорнобильської електростанції.

Збройні сили 24 лютого, під час бою з путінською армією, втратили контроль над ЧАЕС. Це одна із найсерйозніших загроз у Європі сьогодні.

Співробітники Чорнобильської атомної електростанції засняли відео, як російські окупаційні війська вторглися на територію стратегічного об'єкта України.

Також радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що відбувається у зоні ЧАЕС та чи контролює Україна цей об'єкт.

«Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі зашкодять ці безумовно найнебезпечніші об'єкти», – резюмував радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.