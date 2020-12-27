Росія на рік заборонила імпорт медичних масок

РФ обіцяє підтримати своїх виробників, попри те, що в країні вже був дефіцит масок

Міністерство промисловості й торгівлі Росії ініціювало заборону на закупівлі маски за кордоном

Уряд Росії тимчасово заборонив державні закупівлі імпортних медичних масок. Рішення діятиме до кінця 2021 року.

Відповідна урядова постанова опублікована на порталі правової інформації РФ.

Зазначається, що 2 листопада міністерство промисловості й торгівлі Росії запропонувало заборонити закупівлі маски за кордоном, аби підтримати російських виробників.

Навесні на тлі росту захворюваності на коронавірус у регіонах Росії виник дефіцит масок. У деяких регіонах, в тому числі Москві, його почали відчувати ще в лютому 2020 року.

На тлі дефіциту почали рости ціни. В якийсь момент у Москві вони зросли на 900%. Тоді Росія заборонила експорт масок і бинтів.

До слова, Китай рекомендує носити маски після вакцинації.