Вчені: Covid-19 може поширюватися через вентиляцію в будинках

Коронавірус викрили в тому, що він передавався через отвір у ванній кімнаті. Принаймні, так кажуть у Південній Кореї

Фахівці провели дослідження після того, як в Сеулі кілька незнайомих між собою людей з одного будинку захворіли на коронавірус

Коронавірус може поширюватися по вентиляції в багатоквартирних будинках. Це запідозрили південнокорейські вчені після того, як заразилися люди, які проживають на різних поверхах одного будинку, повідомляє Fox News.

Фахівці провели дослідження після того, як в серпні на різних поверхах житлового комплексу в Сеулі була виявлена серія нових випадків Covid-19. Спочатку позитивний результат тесту отримала мешканка шостого поверху і її рідні.

Після цього коронавірус був виявлений у дитини і її матері, які живуть поверхом нижче, а потім у їх сусідки з четвертого поверху. Крім того, позитивний результат тесту отримали люди, які жили над хворими на 10 і 11 поверхах.

При цьому всі інфіковані заявили, що не знайомі один з одним і не контактували, носили маски за межами своїх квартир, а двоє навіть не користувалися ліфтами.

«Виявилося, що випадки зараження були виявлені в сім'ях, квартири яких об'єднані спільною вентиляцією в будинку, а коронавірус викрили в тому, що він передавався через отвір у ванній кімнаті», – зазначає Fox News з посиланням на заяву вчених.

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