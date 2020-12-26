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    Вчені: Covid-19 може поширюватися через вентиляцію в будинках

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    <p>Коронавірус викрили в тому, що він передавався через отвір у ванній кімнаті. Принаймні, так кажуть у Південній Кореї</p> - Вчені: Covid-19 може поширюватися через вентиляцію в будинках

    Коронавірус викрили в тому, що він передавався через отвір у ванній кімнаті. Принаймні, так кажуть у Південній Кореї

    Фахівці провели дослідження після того, як в Сеулі кілька незнайомих між собою людей з одного будинку захворіли на коронавірус

    Коронавірус може поширюватися по вентиляції в багатоквартирних будинках. Це запідозрили південнокорейські вчені після того, як заразилися люди, які проживають на різних поверхах одного будинку, повідомляє Fox News.

    Фахівці провели дослідження після того, як в серпні на різних поверхах житлового комплексу в Сеулі була виявлена серія нових випадків Covid-19. Спочатку позитивний результат тесту отримала мешканка шостого поверху і її рідні.

    Після цього коронавірус був виявлений у дитини і її матері, які живуть поверхом нижче, а потім у їх сусідки з четвертого поверху. Крім того, позитивний результат тесту отримали люди, які жили над хворими на 10 і 11 поверхах.

    При цьому всі інфіковані заявили, що не знайомі один з одним і не контактували, носили маски за межами своїх квартир, а двоє навіть не користувалися ліфтами.

    «Виявилося, що випадки зараження були виявлені в сім'ях, квартири яких об'єднані спільною вентиляцією в будинку, а коронавірус викрили в тому, що він передавався через отвір у ванній кімнаті», – зазначає Fox News з посиланням на заяву вчених.

    Нагадаємо, вчені розкрили головну небезпеку «британського» штаму коронавірусу.

    Також вчені з’ясували, що викликає важкий перебіг Covid-19.

    Теги: здоров'я Південна Корея наука епідемія будинок коронавірус
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