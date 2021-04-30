Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року

Українська влада відкрила імпорт струму з Росії і Білорусі чим надала Кремлю додаткову можливість шантажувати Україну.

Про це заявив ексміністр інфраструктури, політик Володимир Омелян в ефірі телеканалу «Прямий».

«Ми маємо щоденний імпорт російської і білоруської електроенергії в Україні. От начебто все добре, але чомусь ми залежні від росіян. Вони сьогодні пускають електроенергію, а завтра вимикають рубильник. І далі чим ми воюємо?», – заявив Омелян.

Він зазначив, що керівництво енергетичною галуззю за останній рік довело майже всі державні енергетичні компанії до рекордних збитків і кризу неплатежів.

«Енергоатом» в боргах як в шовках. Це проблема? Величезна проблема. Теплова генерація. Раптом так вияснилось, що всі доблесно добували (вугілля – прим.), а шахтарі держшахт без зарплати», – додав Омелян.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.