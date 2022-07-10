  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти гатили по Донеччині: двоє загиблих (фото)
рус
    Події в Україні

    Окупанти гатили по Донеччині: двоє загиблих (фото)

    Росіяни весь день обстрілювали область - Окупанти гатили по Донеччині: двоє загиблих (фото)
    Росіяни весь день обстрілювали область
    фото: Павло Кириленко/ Telegram

    Найгарячіше – у Бахмутському районі

    Російські військові упродовж всього дня неділі, 10 липня, обстрілювали населені пункти Донецької області. Через ворожий вогонь у регіоні зруйновані будинки, постраждали люди. Є загиблі мирні мешканці. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    За його словами, найгарячіше – у Бахмутському районі.

    У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено крамницю та будинок – без постраждалих.

    Соледар за сьогодні зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених.

    У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор – один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також ушкоджень зазнала одна багатоповерхівка. Достеменно відомо про двох загиблих у місті за добу.

    Вугледар росіяни обстріляли з артилерії – поранено одну людину. Ще одну людину поранено у Ласточкиному Очеретинської громади.

    Окрім того, під вогнем громади у відносному тилу. Черкаська громада була обстріляна з Градів – без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві.

    Нагадаємо, сьогодні українські зенітники збили над Горлівкою ворожий гелікоптер.

    Також рашисти гатили по Донеччині: щонайменше троє загиблих, десятки поранених (фото).

    Читайте також:
    Теги: пожежа росія окупанти війна обстріл військові громада Україна будинок Павло Кириленко окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти гатили по Донеччині: двоє загиблих (фото)