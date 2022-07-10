Окупанти гатили по Донеччині: двоє загиблих (фото)

Росіяни весь день обстрілювали область

Найгарячіше – у Бахмутському районі

Російські військові упродовж всього дня неділі, 10 липня, обстрілювали населені пункти Донецької області. Через ворожий вогонь у регіоні зруйновані будинки, постраждали люди. Є загиблі мирні мешканці. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, найгарячіше – у Бахмутському районі.

У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено крамницю та будинок – без постраждалих.

Соледар за сьогодні зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених.

У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор – один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також ушкоджень зазнала одна багатоповерхівка. Достеменно відомо про двох загиблих у місті за добу.

Вугледар росіяни обстріляли з артилерії – поранено одну людину. Ще одну людину поранено у Ласточкиному Очеретинської громади.

Окрім того, під вогнем громади у відносному тилу. Черкаська громада була обстріляна з Градів – без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві.

Нагадаємо, сьогодні українські зенітники збили над Горлівкою ворожий гелікоптер.

Також рашисти гатили по Донеччині: щонайменше троє загиблих, десятки поранених (фото).

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