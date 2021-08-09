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    Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України

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    Міжнародний суд ООН отримав від Росії&nbsp;контрмеморандум - Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
    Міжнародний суд ООН отримав від Росії контрмеморандум
    Фото: icj-cij.org

    Країна-агресор відкидає всі звинувачення Української держави та просить суд відхилити позовні вимоги

    У понеділок, 9 серпня, у відповідь на позов України, ініційований у січні 2017 року, Росія подала в Міжнародний суд ООН контрмеморандум. Про це повідомила пресслужба МЗС РФ.

    Україна звинувачує Росію в порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (МКБФТ) та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

    «У своєму меморандумі наша країна (РФ, – ред) представила фактологічні і правові докази неспроможності українських звинувачень і наполягає на тому, щоб Суд відхилив вимоги позивача по обидва конвенцій», – йдеться у повідомленні російського міністерства.

    Тепер суд ООН має визначити подальший графік процесу, після чого відбудуться усні слухання.

    Нагадаємо, історія подання позову проти Росії почалася 17 січня 2017 року. У цей день Міжнародний суд ООН (МС ООН) оприлюднив комюніке про те, що Україна заявила позов до суду на Росію. Україна, за словами тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, передала до суду позов до РФ у кількості 800 томів, 300 з яких під грифом «таємно» і «цілком таємно».

    Також у липні цього року Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17.

    У генпрокуратурі РФ заявили, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень». Зокрема, «водної блокади» окупованого Криму та подій під час Євромайдану.

    Відомо, що розгляд скарги Російської Федерації до ЄСПЛ займе роки.

    Теги: МЗС Росія суд ООН тероризм Україна Міжнародний суд ООН
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    Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України