Суд у Гаазі підтвердив довічний вирок «боснійському м’ясникові»

Суд ООН підтримав довічне покарання Младича за його роль у вбивствах близько 8 000 боснійських мусульман у Сребрениці

Апеляційна палата суду у Гаазі затвердила довічний вирок колишньому генералу армії боснійських сербів Ратко Младичу, відхиливши апеляцію його адвокатів на оголошений йому вирок. Про це повідомляє BBC.

Суд ООН підтримав довічне покарання «боснійському м’ясникові» Младичу за його роль у вбивствах близько 8 000 боснійських мусульман у Сребрениці 1995 року.

Різанина у Сребрениці, яка повинна була знаходитись під захистом ООН, стала найстрашнішим військовим злочином в Європі з часів Другої світової війни. Наразі незрозуміло, де Младич відбуватиме решту свого терміну покарання.

Апеляційна колегія з п’яти осіб встановила, що Младич не представив доказів, які б скасували попередні рішення суду щодо нього, хоча головуючий суддя висловив незгоду з кожним пунктом обвинувачення.

Однак Апеляційна палата також відхилила апеляцію, подану обвинуваченням, яке вимагало повторного засудження Младича за злочини, скоєні проти боснійських мусульман та боснійських хорватів у деяких інших районах під час війни.

Раніше також колишнього лідера боснійських сербів Караджича засудили до довічного ув'язнення.

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