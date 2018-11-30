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    Росія пригрозила таранити кораблі НАТО на Азові

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    Російський посол Чижов не заперечує, що росіяни можуть повторити події 25 листопада, але вже по відношенню до кораблям НАТО - Росія пригрозила таранити кораблі НАТО на Азові
    Російський посол Чижов не заперечує, що росіяни можуть повторити події 25 листопада, але вже по відношенню до кораблям НАТО

    Російський посол прокоментував заклик Порошенко до НАТО направити кораблі в Азовське море

    Російська Федерація не дасть військовим кораблям НАТО зайти у води Азовського моря і готова застосувати силу до них. Про це заявив посол Росії в Євросоюзі Володимир Чижов в інтерв'ю Euractiv.

    «Ну теоретично вони можуть зайти, для дружнього візиту, за згодою Росії та України. Але навряд чи Росія дасть свою згоду на такий візит. Вони не пройдуть в будь-якому випадку», - запевнив дипломат.

    Чижов не заперечує, що росіяни можуть повторити події 25 листопада, але вже по відношенню до кораблям НАТО. Він заявив, що «це буде залежати від їхньої поведінки».

    «Але я впевнений, що в НАТО не настільки дурні, щоб приймати такі небезпечні, ризиковані заходи», - пригрозив Чижов.

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    Російський посол також прокоментував заклик президента України Петра Порошенка до НАТО направити кораблі на Азов.

    «Він може запросити туди хоч повітряні сили Марса і Венери разом, але це навряд чи буде мати якесь значення», - підсумував посол.

    Як повідомлялося, Порошенко закликав розмістити кораблі НАТО в Азовському морі.

    Раніше президент України Петро Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.

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