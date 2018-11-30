Росія пригрозила таранити кораблі НАТО на Азові
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Розсилка
Російський посол прокоментував заклик Порошенко до НАТО направити кораблі в Азовське море
Російська Федерація не дасть військовим кораблям НАТО зайти у води Азовського моря і готова застосувати силу до них. Про це заявив посол Росії в Євросоюзі Володимир Чижов в інтерв'ю Euractiv.
«Ну теоретично вони можуть зайти, для дружнього візиту, за згодою Росії та України. Але навряд чи Росія дасть свою згоду на такий візит. Вони не пройдуть в будь-якому випадку», - запевнив дипломат.
Чижов не заперечує, що росіяни можуть повторити події 25 листопада, але вже по відношенню до кораблям НАТО. Він заявив, що «це буде залежати від їхньої поведінки».
«Але я впевнений, що в НАТО не настільки дурні, щоб приймати такі небезпечні, ризиковані заходи», - пригрозив Чижов.
Російський посол також прокоментував заклик президента України Петра Порошенка до НАТО направити кораблі на Азов.
«Він може запросити туди хоч повітряні сили Марса і Венери разом, але це навряд чи буде мати якесь значення», - підсумував посол.
Як повідомлялося, Порошенко закликав розмістити кораблі НАТО в Азовському морі.
Раніше президент України Петро Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.