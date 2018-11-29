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    У НАТО заявили, що їх кораблі вже у Чорному морі

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    Кілька союзників по НАТО проводять патрулювання повітряного простору у регіоні, додавши, що Болгарія, Румунія та Туреччина, що є членами НАТО, мають там свою військову техніку - У НАТО заявили, що їх кораблі вже у Чорному морі
    Кілька союзників по НАТО проводять патрулювання повітряного простору у регіоні, додавши, що Болгарія, Румунія та Туреччина, що є членами НАТО, мають там свою військову техніку

    Кораблі НАТО цього року перебувають у Чорному морі вже 120 днів - порівняно з 80-ма у 2017 році

    У Північноатлантичному альянсі заявили, що вже мають сильну присутність у Чорноморському регіоні. Відповідну заяву зробила речниця НАТО Оана Лунгеску після заклику президента Петра Порошенка до країн НАТО направити військові кораблі у Чорне та Азовське моря. Про це повідомляє Associated Press.  

    Лунгеску заявила, що кораблі НАТО регулярно проводять патрулювання та навчання в Чорному морі, і що вони провели там 120 днів цього року порівняно з 80-ма у 2017 році.

    Вона зазначила, що кілька союзників по НАТО проводять патрулювання повітряного простору у регіоні, додавши, що Болгарія, Румунія та Туреччина, що є членами НАТО, мають там свою військову техніку.

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    «У Чорному морі вже велика (присутність – ред.) НАТО, і ми будемо продовжувати оцінювати свою присутність у регіоні», - сказала Лунгеску.

    Хоча НАТО і засудило дії Росії, як зазначає видання, не очікується, що Альянс відправить кораблі в Азовське море, розгортання яких може викликати конфронтацію з Росією.

    Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Чорне та Азовське моря після російської агресії у районі Керченської протоки.

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