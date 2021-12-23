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    Росія проводить масштабні навчання десантників в окупованому Криму

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    Навчання стартують на кримському військовому полігоні &laquo;Опук&raquo; - Росія проводить масштабні навчання десантників в окупованому Криму
    Навчання стартують на кримському військовому полігоні «Опук»
    фото: tass

    Всього в навчаннях десантників буде задіяно понад 1200 російських військовослужбовців і понад 250 одиниць техніки

    Сьогодні, 23 грудня, Росія починає масштабні навчання десантників у окупованому Криму та Краснодарському краї. Про це повідомляє «Тасс».

    Всього в навчаннях десантників буде задіяно понад 1200 російських військовослужбовців і понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки. Навчання стартують на кримському військовому полігоні «Опук».

    «Як зазначили в міноборони РФ, будуть відпрацьовані бойові стрільби десантно-штурмових, артилерійських підрозділів і підрозділів військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту, а також розмінування ділянки місцевості і прикриття військ від засобів повітряного нападу і безпілотних літальних апаратів», – повідомляє видання.

    Також військовослужбовці країни-агресорки виконають вогневі завдання і вразять мішені на різних дальностях.

    Навчання в Краснодарському краї під Новоросійськом почнуться 24 грудня. Десантники відпрацюють прийоми ведення бойових дій на коротких дистанціях, а також розвідувально-ударні дії.

    До слова, напередодні ЗСУ вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів» (відео).

    Також повідомлялося, що Росія готується знищувати кораблі з диверсантами у Чорному морі.

    Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров занервував через американський есмінець у Чорному морі.

    Теги: Крим Росія Міноборони РФ військові навчання військові
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    Росія проводить масштабні навчання десантників в окупованому Криму