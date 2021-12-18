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    Путін ще не вирішив, чи нападати на Україну – радник Байдена

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    За останньою оцінкою уряду США, Путін зібрав десятки тисяч військових на кордоні з Україною - Путін ще не вирішив, чи нападати на Україну – радник Байдена

    За останньою оцінкою уряду США, Путін зібрав десятки тисяч військових на кордоні з Україною

    Фото з відкритих джерел

    Джейк Салліван висловив готовність США до діалогу з Москвою

    Президент Росії Володимир Путін поки що не прийняв рішення щодо повномасштабного військового вторгнення в Україну. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, пише Reuters.

    «Поточна оцінка уряду США полягає в тому, що він Путін ще не прийняв рішення (про вторгнення в Україну, – ред.), тому з минулого тижня щодо цього немає змін», – сказав він.

    Салліван також зазначив, що, за останньою оцінкою уряду США, Путін зібрав десятки тисяч військових на кордоні з Україною. А також те, що згідно з останніми даними, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і на цьому тлі проводить військові навчання.

    При цьому Салліван висловив готовність США до діалогу з Москвою щодо її вимог безпеки, але із висловленням власних пропозицій і занепокоєнь.

    Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати війська біля українських кордонів попри те, що під час відеоконференції 7 грудня президент США Джо Байден закликав Путіна до деескалації конфлікту. Про це повідомляє СNN, посилаючись на джерело в розвідувальних органах США.

    Як відомо, Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

    До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

    У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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    Теги: Росія США Путін військові навчання Лев Гудков навчання влада
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    Путін ще не вирішив, чи нападати на Україну – радник Байдена