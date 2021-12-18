Стало відоме ім'я українського розвідника, якого вбили окупанти

Російські окупанти вбили розвідника Станіслава Запорожця

Від кулі снайпера окупантів 16 грудня загинув український розвідник Станіслав Запорожець. Про це у Facebook повідомив фонд «Повернись живим».

«Станіслав Запорожець. Це його день тому, 16 грудня, прицільно вбив снайпер окупантів», – йдеться у повідомленні.

«Родом з Луганщини, Станіслав захищав свою землю у лавах 74 окремого розвідувального батальйону. Як справжній розвідник, він лишив на загал небагато: дві фото, порожній профіль в соцмережах. А ще – осиротілих матір та молодшого брата. Відтепер Станіславу назавжди залишиться 30», – розповіли у «Повернись живим».

Раніше пресслужба Операцій об'єднаних сил повідмила, що 16 грудня на Донбасі загинув український військовий. Ще один – отримав поранення.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України. У законі йдеться, зокрема, про росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання. Проєкт №5630 у другому читанні підтримали 285 депутатів.

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