Росія розмістила в Криму нові комплекси ППО



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ЗРГК «Панцир-С» надійшли на озброєння дислокованих в окупованому Криму зенітно-ракетних російських підрозділів у жовтні 2018 рок

Напередодні у Криму Росія розмістила четвертий дивізіон зенітних ракетних систем С-400 «Тріумф»

Росія розмістила в окупованому Криму зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С» для «захисту повітряного простору». Про це з посиланням на дані прес-служби Південного військового округу РФ повідомляє «Российская газета».

«ЗРГК «Панцир-С» надійшли на озброєння дислокованих в окупованому Криму зенітно-ракетних російських підрозділів у жовтні 2018 року», - пише видання. Йдеться про дивізіон таких ЗРГК.

«Особовий склад військ протиповітряної оборони пройшов навчання на полігоні Капустін Яр в Астраханській області. Зенітники виконали бойові стрільби з комплексів «Панцир-С», відбивши удари тактичної авіації, безпілотних літальних апаратів і високоточної зброї умовного противника. В цілому було уражено близько 50 повітряних мішеней, що імітували пікірувальні і маневруючі повітряні цілі в умовах радіоперешкод», - пише видання з посиланням на російське відомство.

Напередодні у Криму Росія розмістила четвертий дивізіон зенітних ракетних систем С-400 «Тріумф». Він базується у Джанкої.

Нагадаємо, Росія за два дні заблокувала у Керченській протоці більше 400 українських та іноземних суден.