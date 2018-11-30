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    Росія розмістила в Криму нові комплекси ППО

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    ЗРГК &laquo;Панцир-С&raquo; надійшли на озброєння дислокованих в окупованому Криму зенітно-ракетних російських підрозділів у жовтні 2018 рок - Росія розмістила в Криму нові комплекси ППО
    ЗРГК «Панцир-С» надійшли на озброєння дислокованих в окупованому Криму зенітно-ракетних російських підрозділів у жовтні 2018 рок

    Напередодні у Криму Росія розмістила четвертий дивізіон зенітних ракетних систем С-400 «Тріумф»

    Росія розмістила в окупованому Криму зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С» для «захисту повітряного простору». Про це з посиланням на дані прес-служби Південного військового округу РФ повідомляє «Российская газета».

    «ЗРГК «Панцир-С» надійшли на озброєння дислокованих в окупованому Криму зенітно-ракетних російських підрозділів у жовтні 2018 року», - пише видання. Йдеться про дивізіон таких ЗРГК.

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    «Особовий склад військ протиповітряної оборони пройшов навчання на полігоні Капустін Яр в Астраханській області. Зенітники виконали бойові стрільби з комплексів «Панцир-С», відбивши удари тактичної авіації, безпілотних літальних апаратів і високоточної зброї умовного противника. В цілому було уражено близько 50 повітряних мішеней, що імітували пікірувальні і маневруючі повітряні цілі в умовах радіоперешкод», - пише видання з посиланням на російське відомство.

    Напередодні у Криму Росія розмістила четвертий дивізіон зенітних ракетних систем С-400 «Тріумф». Він базується у Джанкої.

    Нагадаємо, Росія за два дні заблокувала у Керченській протоці більше 400 українських та іноземних суден.

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    Крим Росія окупанти зброя навчання
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