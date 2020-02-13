Росія скликає Радбез ООН через Мінські домовленості з Україною



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Росія попросила провести відкрите засідання за участю представника Секретаріату ООН, від якого очікують інформації про прогрес реалізації комплексу заходів Ілюстративне фото

Засідання заплпноване на другу половину дня 18 лютого

Росія запросила засідання Ради Безпеки про Україну в зв'язку з п'ятою річницею Мінських домовленостей.

«У зв'язку з п'ятою річницею Комплексу заходів з реалізації Мінських угод, яка відзначається сьогодні, 12 лютого, а також у зв'язку з п'ятою річницею ухвалення резолюції РБ ООН 2202 (17 лютого) Росія запросила проведення брифінгу Ради Безпеки», - заявив заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.

За словами Полянського, захід може бути призначений на другу половину дня 18 лютого.

Заступник постпреда РФ при ООН уточнив, що Росія попросила провести відкрите засідання за участю представника Секретаріату ООН, від якого очікують інформації про прогрес реалізації комплексу заходів.

Резолюція Ради Безпеки ООН 2202 була прийнята в 2015 році консенсусом, вона затвердила «Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод». Резолюція зробила комплекс заходів частиною міжнародного права – обов'язковим до виконання документом.

Нагадаємо, Тристороння контактна група на засіданні в Мінську погодила одну із трьох нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі.

Нагадаємо, розведення сил української армії та окупаційних військ в районі Станиці Луганської відбулось у червні 2019 року, поблизу Золотого - наприкінці жовтня, в районі Богданівки і Петрівського – у листопаді.

Раніше у РНБО порахували, скільки обійдеться України відведення військ по усій лінії фронту.