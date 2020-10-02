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    Байден після дебатів випередив Трампа на 13%

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    Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі. - Байден після дебатів випередив Трампа на 13%
    Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.

    Байден набрав 54% голосів проти 41% у Трампа

    Кандидат від демократів Джо Байден суттєво відірвався у рейтингах від свого опонента – чинного президента Дональда Трампа – після перших дебатів, які американці назвали чи не найгіршою дискусією за всі часи. Про це свідчать свіжі соціологічні дані CNBC-Change, які оприлюднило в четвер американське видання The Hill.

    Згідно з опитуванням, Байден набрав 54% голосів проти 41% у Трампа. При цьому 53% ймовірних виборців заявили, що кандидат від демократів отримав перевагу над його опонентом. І лише 29% зазначили, що нинішній господар Білого дому мав кращий вигляд під час дебатів.

    Як повідомлялося, чинний американський президент Дональд Трамп заявив, що «з легкістю виграв» у Байдена перші дебати.

    Водночас прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

    Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.

    Нагадаємо, Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах. «Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ Трампу.

    Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів цього тижня.

    Також Байден назвав Трампа «щеням Путіна» та звинуватив у відмові критикувати Росію.

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