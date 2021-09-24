Пригоди «вагнерівців». Франція попередила Росію про наслідки

За попередньою інформацією ЗМІ, в Малі планується направити до тисячі російських найманців

У разі приходу приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» в Малі для Росії можливі серйозні наслідки. Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє «Тасс».

«Що стосується Малі, то міністр попередив свого російського колегу про серйозні наслідки втручання групи «Вагнера» в справи цієї країни», – розповіли в пресслужбі французького МЗС.

Раніше Reuters з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що правляча хунта Малі уклала угоду з російськими найманцями, в рамках якої останні навчатимуть місцевих військових і забезпечувати безпеку високопоставлених чиновників. За попередньою інформацією, в Малі планується направити до тисячі росіян.

У Франції відреагували на цю інформацію. Дріан заявив, що Париж виведе військових з Малі, якщо там будуть бійці ПВК «Вагнер»а. Міністр оборони Франції Флоранс Парлі в свою чергу зазначила, що присутність найманців в Малі була б «вкрай тривожною».

Представник Кремля Дмитро Пєсков в свою чергу заявив, що ніяких російських збройних сил в Малі немає, і офіційні переговори не ведуться.

ПВК «Вагнера» – неофіційне збройне формування, яке пов'язують з російським бізнесменом та соратником Путіна Євгеном Пригожиним. Вважається, що його співробітники надають «послуги із забезпечення безпеки» в декількох країнах Африки, в числі яких Демократична Республіка Конго, Судан, Лівія, Мадагаскар, Ангола, Гвінея, Гвінея-Бісау, Мозамбік, Зімбабве і Центральноафриканська Республіка.

Також «вагнерівців» помічали у бойових діях на Донбасі і в Сирії.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

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