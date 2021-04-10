Росія відмовилась пояснити причину концентрації військ на українському кордоні

Делегація Російської Федерації не взяла участі в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ

Російська Федерація відмовилася від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ, на якому Україна та інші країни-учасниці хотіли отримати від неї пояснення щодо військової активності армії РФ біля українського кордону. Відповідна інформація розміщена в Твіттері литовської місії в ОБСЄ.

«Росія відмовилася брати участь в ініційованих Україною проведення консультацій відповідно до Віденського документу. Вона відмовилася надавати докладні пояснення з приводу свого масштабного військового нарощування і незвичного переміщення своїх сил біля державного кордону з Україною і в окупованому Криму», – йдеться в повідомленні.

Також про відмову делегації Росії брати участь у спеціальному засіданні ОБСЄ, на якому вона повинна була пояснити переміщення своїх військ до українського кордону, повідомили і в місії США при ОБСЄ. «Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю для вирішення проблем і зниження ризиків згідно Віденським документом», – заявили в делегації США при ОБСЄ.

Нагадаємо, Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала в суботу, 10 квітня, в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Згідно з документом, країни-учасниці консультуються і співпрацюють один з одним з приводу будь-якої незвичайної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їх звичайного місця розташування в мирний час.

Учора Держсекретар США та міністри зовнішніх справ Франції і Німеччини наголосили на необхідності того, щоб Росія припинила свою небезпечну і безвідповідальну риторику, нарощування військової потужності в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також односторонні провокації вздовж лінії зіткнення на сході України.