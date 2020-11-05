Судові позови щодо виборів у США подані пізно, - ОБСЄ

Остаточні висновки ОБСЄ з загальних американських виборів будуть опубліковані на початку 2021 року

Заяви президента Трампа про фальсифікації підривають довіру до демократичних інститутів в країні, зазначили в ОБСЄ

Процес оскарження процедури проведення виборів в США почався надто пізно. Твердження про фальсифікації в день голосування безпідставні.

Про це заявив глава місії спостерігачів від ОБСЄ Міхаель Георг Лінк на пресконференції.

Він підкреслив, що невизначеність, викликана тим, що позови до суду були подані пізно, а також твердження про фальсифікації на виборах призвели до плутанини та неспокою з боку представників виборчих комісій і виборців, а також неспокою, звичайно, серед широкої громадськості.

Глава місії додав, що заяви президента Дональда Трампа про фальсифікації підривають довіру до демократичних інститутів в країні.

Як повідомила журналістам глава місії спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ Урсула Гацек, на виборчих дільницях у США працюють 50 спостерігачів ОБСЄ і 50 спостерігачів Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

За словами Гацек, остаточні висновки фахівців організації з загальних американських виборів будуть опубліковані на початку 2021 року.

Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.

4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

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