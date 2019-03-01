Як Путін «замазав» Жванецького

Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Олексій Голобуцький

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Путін нагородив Жванєцкого орденом «За заслуги перед Отечеством» ІІІ ступеню

В кавалера ордену Жванєцкого якраз заплановано кілька концертів в Одесі й Києві. Одеський «ПС» вимагає скасування концертів. А як гадаєте ви?

«Скасувати. Якби Жванєцкій був аж таким принциповим прихильником України і супротивником війни, то цілком міг відмовитись від того ордену. А так - сорі, дєдушка», - ставте «-».

«Нехай виступає. Орден - це просто спроба Путіна і цього дискредитувати, замазати у війні. Не варто підігравати Путіну», - ставте «+».

«Та пох. Просто хтось відмовиться від походу на концерт. Нехай люди самі вирішують, наскільки їм той орден і заслуги перед Путіним принципові», - ставте «0».

Або пишіть свій варіант.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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