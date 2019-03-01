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    Думки вголос

    Як Путін «замазав» Жванецького

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    • Розсилка
    Як Путін «замазав» Жванецького

    Путін нагородив Жванєцкого орденом «За заслуги перед Отечеством» ІІІ ступеню

    В кавалера ордену Жванєцкого якраз заплановано кілька концертів в Одесі й Києві. Одеський «ПС» вимагає скасування концертів. А як гадаєте ви?

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    «Скасувати. Якби Жванєцкій був аж таким принциповим прихильником України і супротивником війни, то цілком міг відмовитись від того ордену. А так - сорі, дєдушка», - ставте «-».

    «Нехай виступає. Орден - це просто спроба Путіна і цього дискредитувати, замазати у війні. Не варто підігравати Путіну», - ставте «+».

    «Та пох. Просто хтось відмовиться від походу на концерт. Нехай люди самі вирішують, наскільки їм той орден і заслуги перед Путіним принципові», - ставте «0».

    Або пишіть свій варіант.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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