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    Росія завдала 134 млн грн збитків, підірвавши Північно-Кримський канал. Ідентифіковано винних

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    У результаті пошкодження гідроспоруди значної шкоди завдано цивільній інфраструктурі, унеможливлено здійснення належного зрошуванння сільгоспземель на території Херсонської області - Росія завдала 134 млн грн збитків, підірвавши Північно-Кримський канал. Ідентифіковано винних

    У результаті пошкодження гідроспоруди значної шкоди завдано цивільній інфраструктурі, унеможливлено здійснення належного зрошуванння сільгоспземель на території Херсонської області

    фото Херсонської обласної прокуратури

    Наразі вирішується питання щодо оголошення двох військових РФ у міжнародний розшук

    Херсонська обласна прокуратура повідомила підозри заступнику командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення Михайлу Яснікову та командиру 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу Дмитру Маркову. Обоє військовослужбовців підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу), повідомляє «Главком» з посиланням на тексти підозр від 17 травня.

    За даними слідства, наприкінці лютого 2022 року після вторгнення на територію України російських військ підозрювані брали участь у захопленні та пошкодженні Північно-Кримського каналу на Херсонщині.

    При цьому Ясніков керував незаконними діями загарбників на цивільному об’єкті, що належить до критичної інфраструктури та призначений для забезпечення водою населення, а також зрошування полів у регіоні.

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    У свою чергу Марков безпосередньо керував підпорядкованими йому солдатами, які підірвали канал у декількох місцях.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    У результаті пошкодження гідроспоруди значної шкоди завдано цивільній інфраструктурі, унеможливлено здійснення належного зрошуванння сільгоспземель на території Скадовського, Каховського районів Херсонської області.

    Загальна сума збитків оцінюється у 134 млн грн.

    Наразі вирішується питання щодо оголошення обох військових РФ у міжнародний розшук.

    Нагадаємо, що в Україні триває 83-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Росія завдала 134 млн грн збитків, підірвавши Північно-Кримський канал. Ідентифіковано винних