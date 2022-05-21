Рашисти «демілітаризували» завод із добривами під Одесою (фото, відео)

РФ розповсюджує чергову «перемогу», заявивши про нібито ракетний удар по «Одеському припортовому заводу»

20 травня внаслідок удару російських окупантів по Одеській області крилатою ракетою постраждало промислове підприємство з добривами. Про це повідомляє «Думская».

Після влучення на території підприємства утворилася вирва діаметром 12 м та глибиною 3 м. Зруйновано промислові об'єкти.

Внаслідок удару стався вибух і виникла пожежа, яку швидко ліквідували підрозділи ДСНС. Постраждалих та загрози навколишньому середовищу та здоров'ю людей немає.

Слідчі Управління СБУ в Одеській області внесли відомості до ЄРДР та розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Водночас російське військове керівництво повідомило громадянам РФ про чергову «перемогу», заявивши про нібито ракетний удар по «Одеському припортовому заводу». «У районі Одеси, на «Одеському припортовому заводі», високоточними ракетами повітряного базування ВКС Росії знищено сховища з паливом, призначеним для бронетехніки», – повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Нагадаємо, 20 травня російські війська нанесли удари по Одещині чотирма ракетами.

Повідомлялося, що ворожа ракета влучила у вбиральню пляжу на Одещині.