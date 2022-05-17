Дефолт близько? США планують заблокувати Росії виплати за держборгом

Міністерство фінансів США (на фото) готується до заблокування можливості для Росії проводити виплати за держборгом, що фактично означатиме неминучий дефолт

Міністерство фінансів США може анулювати генеральну ліцензію РФ

Білий дім готовий заблокувати виплати Росії за державним боргом, чим наблизить імовірність дефолту РФ. Про це пише з посиланням на джерела в американському уряді видання Bloomberg.

За інформацією видання, технічно цим процесом керуватиме управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США.

25 травня у Росії завершується дія генеральної ліцензії, яка дозволяла, попри санкції, проводити виплати інвесторам за державним боргом. Таким чином, країна-агресор увесь цей час уникала дефолту.

Неназвані чиновники міністерства фінансів стверджували у коментарях для Bloomberg, що краще було б дозволити Росії виплачувати її борг, що призвело б до виснаження держскарбниці та перекидання на коштів, які РФ зараз витрачає на війну проти України. Але адміністрація президента Байдена начебто вирішила інакше, аби посилити тиск на Кремль.

Втім, інші джерела видання стверджують, що остаточне рішення з цього питання ще не ухвалене. Пресслужби Білого дому та Мінфіну поки що не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, що ще у квітні катастрофічну ситуацію в російській економіці визнав давній соратник Володимира Путіна, голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін.

У травні ж російські провладні ЗМІ визнали, що РФ знову зіткнеться з ризиком технічного дефолту у кінці місяця, коли вона має погасити купони за випусками «Росія-2026» і «Росія-2036».

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