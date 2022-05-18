Росія висилає 24 італійських дипломатів

Послу Італії було висловлено протест «у зв'язку з відверто ворожими діями італійської влади»

Росія оголосила про видворення з країни 24 співробітників посольства Італії у Москві. Про це йдеться у заяві МЗС РФ.

Послу Італії було висловлено протест «у зв'язку з відверто ворожими і нічим не мотивованими діями італійської влади щодо вигнаних із країни 30 співробітників російської дипломатичної місії на Апеннінах».

«У відповідь 24 співробітники італійських дипломатичних і консульських установ в Росії були оголошені persona non grata. Їм наказано залишити територію Російської Федерації протягом вісьмох днів», – йдеться у заяві.

Раніше в середу МЗС РФ оголосило персонами нон грата 34 французьких дипломатів та 27 співробітників посольства Іспанії.

Також Росія висилає співробітників посольства Фінляндії. При цьому МЗС РФ висловило протест послу Фінляндії Антті Хелантерю у зв'язку з видворенням двох співробітників російського посольства в Гельсінкі. Як відомо, Фінляндія вирішила стати членом НАТО.

Зазначається, що 18 травня в МЗС Росії було викликано посла Франції якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з рішенням вислати 41 співробітника російських дипломатичних установ у Франції. «Як відповідь 34 співробітники французьких дипломатичних установ в Росії оголошені persona nоn grata» – заявили в МЗС РФ.

Також 18 травня в МЗС Росії було викликано посла Іспанії якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з рішенням вислати 27 співробітників російських дипломатичних установ у Іспанії.

«Підкреслено, що цей недружній крок негативно вплине на російсько-іспанські відносини», - йдеться заяві.

«У відповідь 27 співробітників посольства Іспанії в Москві та Генерального консульства Іспанії в Санкт-Петербурзі оголошені persona non grata», - заявили в МЗС РФ.