Росія пробує знайти свою «чудозброю»: звернення Зеленського (відео)

Зеленський підбив підсумки 84 дня війни

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 84 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

«Сьогодні один з представників російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використосувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет. По-перше, звертає на себе увагу той факт, що їм знадобилось економити ракети і якось це пояснювати. Тобто, більш ніж дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто, далі – тільки залишки», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що всі вже побачили, як Росія воює.

«Недосвідченими строковиками, яких вона кидає у бій, як гарматне мʼясо. Мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні. Старою радянською «бронею» без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові будинки. І ракетами, більшість з яких витрачена російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного саме воєнного результату. Цієї доби вони били так ракетами по Миколаєву, а також по Дніпру», – розповів президент.

Зеленський заявив, що Росія пробує знайти свою «чудозброю».

«Що ж, в пропаганді нацистської Німеччини був такий термін «вундерваффе». Чудозброя. Чим ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні. І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою «вундерваффе». Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення», – сказав глава держави.

ВІн підкреслив, що така риторика окупантів свідчить про те, що вони бояться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки.

«Тож, будуть придумувати ще не одне «вундерваффе», поки Збройні Сили України і усі наші захисники і захисниці покроково звільнятимуть нашу землю. Скільки часу це триватиме? Відповідь на це запитання може дати лише реальна ситуація на полі бою. Намагаємось якнайшвидше. Це точно. Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку», – резюмував президент.