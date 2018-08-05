Росіяни навмисно збили пасажирський літак - американський журналіст Девід Саттер



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Рештки літака, збитого над Донбасом

Журналіст припускає, що метою збиття літака було здійснити велике вторгнення в Україну

Збиття пасажирського літака у небі над Донбасом влітку 2014 року не було збігом обставин, а підготовленою провокацією російських військових для виправдання перед міжнародною спільнотою широкомасштабного вторгнення в Україну. Таку думку в ефірі українського телеканалу «Еспресо» озвучив американський журналіст та публіцист, автор книг про розпад СРСР та пост-радянську Росію Девід Саттер.

За його словами, російські військові, які прибули з території РФ разом із технікою, могли мати завдання збити російський літак з людьми, які летіли з Москви до Ларнаки (Кіпр).

«Я вважаю, що вже ясно, що малайзійський Боїнг не був знищений помилково. Це важко уявити, що це може бути, але абсолютно неможливо сплутати пасажирський літак з вантажним літаком, який використовують українські війська. А Боїнг-777 - це величезний літак, який має два джерела тепла, вони дуже потужні, можуть бути захоплені апаратурою, яка є частиною установки «Бука», - зазначив журналіст.

Саттер особливо відмітив, що ті, хто стріляв і знищив цей літак, вони чекали 5 годин близько до місця, з якого вони стріляли. Він впевнений, що це говорить про очікування об’єкту.

«Коли їм повідомили, що об'єкт наближається, вони пішли туди і зробили постріл. Я не бачу тут можливості, що це було зроблено помилково. І якщо вони навмисне знищили пасажирський літак, це піднімає ще важливі питання. Що це скаже про Росію, про характер російського режиму, путінського режиму? Крім цього, ми повинні запитати у себе, що ми готові робити у відповідь на це? Раніше я сам більш менш припускав, що вони не навмисне знищили. Я думав, що вони дали цю установку «Бук» сепаратистам, які не знали, як його використовувати, і стріляли по якомусь незрозумілому об'єкту і випадково знищили цивільний літак. Зараз ми знаємо, що це не так. Насправді індентифіковано за допомогою організації Белінгкет, що це була російська частина, спеціалізована, яка переходила кордон з цією установкою, планувала цю операцію і зробила з екіпажем, який теж приїхав з Росії», - сказав журналіст.

Саттер зазначає, що провокації для російських режимів є традиційною річчю.

«Є, я думаю, тут два питання: точна натура цієї провокації і мотивація. Мотивація, я вважаю, все-таки, очорнити Україну і так чи інакше створити фон для вторгнення і розширення військових дій. Але це не відповідає на ще одне дуже загадкове і важливе питання - вони насправді хотіли знищити малайзійський літак чи вони хотіли знищити інший літак, який поблизу був - російський літак з людьми, які летіли з Москви до Ларнаки. Можливо, вони вважали, що, знищуючи російський літак, вони можуть виправдати захоплення половини України. І як це не сумно і жахливо, ми не можемо усунути цю версію, тому що вона дуже логічна. Але ми поки не маємо достатньо доказів для цього. Я готовий сказати, що я особисто переконаний, що вони навмисне знищили пасажирський літак. Я схильний думати, що вони не хотіли знищити малайзійський літак, а хотіли знищити російський літак. Але я поки не маю достатньо доказів», - підкреслив журналіст.

Нагадаємо, в МЗС до четвертих роковин збиття літака рейсу МН17 зробили заяву, повідомивши, що в Україні підтримують рішення Нідерландів та Австралії у їхній ініціативі притягнути Російську Федерацію до відповідальності за її участь в збитті літака рейсу МН17.

Як відомо, 17 липня 2014 року російською зенітно-ракетною системою «Бук» було збито літак Малайзійських авіаліній рейсу MH17. Загинули 298 людей.

24 травня 2018 року офіційне слідство вперше підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області.

Також у Гаазі показали уламки російської ракети, якою збили літак МН17.

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