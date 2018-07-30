Росіяни скаржаться на відпочинок в окупованому Криму: брудно, нудно, а на пляжі кажуть: «Слава Україні!»



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Фото: МинПанд ‏ - @crimeapanda

Росіянка пише, що веселим людям нема чого робити на окупованому півострові

В інтернеті продовжують з'являтися відгуки про відпочинок в Криму-2018: все більше туристів згадують 2013-й рік і жахаються від того, в якому стані півострів зараз.

Про це повідомляє Depo.Крим з посиланням на популярний на Росії сайт відгуків про відпочинок на курортах tonkosti.ru.

Тут було опубліковано розповідь російської туристки про свою відпустку в окупованому Севастополі. Жінка розказала, що відпочивати у місті дуже сумно.

«Була тут в 2013 році, думала що за 4 роки щось змінилося. Приїхала знову сюди, тому що тут живуть мої батько і тітка. Відпустка нудна. Вона тільки для тих, кому потрібні екскурсії і тільки море», - написала туристка.

Росіянка пише, що веселим людям нема чого робити на півострові: «Спробували пошукати де потанцювати. На набережній «Темнистий дворик» вхід платний 300 руб, в закладі порожньо».

Всі кафешки на набережній, зі слів туристки, без музики,а їжа огидна. До шашлику подають магазинний кетчуп: «Попросили приготувати соус, а вони вилупили очі, який соус, ви про що?».

Виникли у туристки проблеми з оплатою карткою: у більшості закладів приймають готівку, а щоб знайти, де розрахуватися картою, потрібно побігати, бо і в магазинах, і закладах безготівковий розрахунок майже не проводиться.

Також були проблеми і з туалетами, у місті майже скрізь смердить сечею, написала росіянка.

«Туалети на пляжах платні: 20-25 руб, як і в місті. У кафешки вас не пустять, - там кодові замки або не працюють туалети. В центрі майже всюди смердить сечею. На набережній пірсу «Кришталевий», хоч і знак висить, їздить місцева «братва-шулупень» не дивляться, що люди йдуть гуляти з дітьми, мене ще й обматюкали».

Жінка звернулася зі скаргою до адміністрації, але каже, що «так по ходу її в Севастополі немає». Також росіянка у перший день на пляжі почула «Слава Україні!». Її обурило, що "всі промовчали, патріоти».

«Ще про заклади: не ходіть у піратську гавань в район Камишової бухти, це капець самообслуговування: посуд брудний, є офіціантки, але краще самообслуговування. Оплата готівкою. Збираються в основному заміжні місцеві, жінки-хабалки для знімання. Місцевих чоловіків пускають і в шортах, і тапочках: такого бидла я давно не бачила… ФУ».

Спіймати транспорт складно, каже росіянка, маршрутки пролітають повз зупинок, водії хамлять. Їдалень дешевих майже немає, ціни ресторанні, пише жінка.

«Якщо чесно, розчарувалася, відпустка зіпсована. Якби не рідні, їхати сюди немає бажання», - додала туристка.