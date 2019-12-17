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    Росіяни в Чехії здавали під житло посольство

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    Посольство РФ у Празі&nbsp; - Росіяни в Чехії здавали під житло посольство
    Посольство РФ у Празі 

    Оголошення про здачу в оренду приміщень в будинках, призначених для російських дипломатів, журналісти знайшли на Booking.com

    На початку грудня Чехія депортувала чотирьох «гостей» посольства із забороною відвідувати країну на строк від 1 до 4 років.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Як повідомляє видання, на початку грудня цього року Чехія депортувала з країни чотирьох іноземців, що винаймали житло в приміщеннях російського посольства у країні.

    Про громадянство депортованих не повідомляють. В'їзд на територію Чехії їм тепер заборонено на строк від року до чотирьох.

    Росія довгостроково орендує кілька об'єктів нерухомості, що належать Чехії, в рамках міжурядових угод. Згідно з домовленостями, посольство може використовувати квартири для своїх дипломатів.

    «Навесні чеське видання Deník N опублікувало матеріал про те, що частина приміщень посольства здається в оренду третім особам. Оголошення про здачу в оренду приміщень в будинках, призначених для російських дипломатів, журналісти знайшли на Booking.com або на чеських сайтах з нерухомості», - повідомляє видання.

    Як зазначає видання, чеські журналісти виявили чотири будівлі в користуванні посольства Росії в Чехії. В цілому мова йде про більш ніж 150 квартир. У них не тільки живуть люди, а й зареєстровані компанії громадян Росії та інших пострадянських країн.

    Росія Чехія посольство житло
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