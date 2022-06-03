Росіяни в Україні воюють середньовічними методами – США в ОБСЄ

Варварство Росії можна пояснити тільки її бажанням позбутися місцевого населення на окупованих територіях

Росія воює в Україні як у добу Середньовіччя, вчиняючи масштабні вбивства цивільного населення та руйнування житла, а також грабуючи ресурси на захоплених територіях. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні, пише «Укрінформ».

«15 тижнів жорстокості. 15 тижнів звірств. 15 тижнів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусові депортації, зґвалтування, фільтраційні табори та руйнування, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює російська федерація. І після 15 довгих тижнів досі немає краю тим жахам, які Росія навмисно чинить проти цивільного населення України», – заявив Карпентер.

Американський посол указав на те, що Росія, маючи багато високоточної зброї, веде війну, як у часи Середньовіччя. Він наголосив, що внаслідок бойових дій страждає велика кількість цивільного населення.

«Росія має багато сучасної зброї війни: крилаті ракети, які пролітають сотні миль, влучаючи у ціль з дивовижною точністю. Вона має точні керовані боєприпаси, які можна запускати з повітря, з моря та суходолу. Але чому ця війна ведеться так, ніби ми живемо у Середньовіччя? Чому так багато цивільних зазнають жахів війни?» – обурюється дипломат.

За словами Карпентера, це варварство можна пояснити лише тим, що Росія мала на меті змусити цивільних людей тікати з власних домівок, і таким чином позбутися місцевого населення в окупованих районах. Він додав, що грабіж ресурсів на захоплених територіях і примус населення до втечі – «це ще одна середньовічна тактика».

«Садистські звірства та дуже цілеспрямований процес «фільтрації» цілком можуть мати мету. Особливо, якщо цією метою є заперечення самої концепції української державності в районах, які РФ зараз контролює, аби легше поглинути ці частини України», – заявив Карпентер.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада визнала геноцидом українського народу дії збройних сил РФ, а також політичного і військового керівництва Росії під час повномасштабної війни проти України.

У постанові згадуються злочини російських військових в українських містах, як-от Маріуполь, Буча, Харків та інші. Зазначається, що вони свідчать про цілеспрямоване прагнення винищити українців.

Рада також звернулася до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення Росією геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.

Також Україна визнала Росію державою-терористом. Також визнано, що символіка V і Z, на кшталт фашистської свастики, пропагує російську агресію.

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