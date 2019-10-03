Росіянин - учасник «Самооборони Криму» Резуник вийшов з-під варти під заставу



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Степан Резуник

26 вересня суд знизив суму застави для підозрюваного 321 тис. 120 грн до 240 тис. 840 грн

Заарештований росіянин - учасник «Самооборони Криму» Степан Резуник вийшов з-під варти під заставу в розмірі 240 тис. грн. Про це в інтерв'ю інтернет-виданню «Крим.Реалії» сказав його адвокат Дмитро Щербина.

«Він нікуди тікати не збирається. Ніхто ховатися не буде», - наголосив захисник.

Адвокат зазначив, що, за рішенням суду, Резуник перебуватиме в Києві і зобов'язується з'являти до слідчих на першу вимогу.

26 вересня суд знизив суму застави для підозрюваного 321 тис. 120 грн до 240 тис. 840 грн.

Як повідомлялось, раніше захист Резуника заперечував включення його в списки на обмін полоненими.

Резуник має громадянство України та Росії (паспорт РФ отримав після анексії Криму).

Його було затримано українськими правоохоронцями в червні поточного року на пункті пропуску «Каланчак» в Херсонській області, коли поїхав в Україну за біометричними паспортом.

Резуник обвинувачується в причетності до діяльності незаконного збройного формування «Самооборона Криму», яке допомагало російським військам окупувати острів в лютому-березні 2014 року.

Його сім'я запевняє, що Резуник не був бійцем «Самооборони», а займався волонтерством та гуманітарною допомогою.

За даними російських ЗМІ, севастополець був у списках на обмін, переданих Росією, але в подальшому виключений українською стороною.