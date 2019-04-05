  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Росіянка у Дніпрі організувала мережу борделів

    • Розсилка
    Поліція затримала сутенерів у Дніпрі&nbsp; - Росіянка у Дніпрі організувала мережу борделів
    Поліція затримала сутенерів у Дніпрі 
    Фото: Нацполіція

    Після надання сексуальних послуг, які оцінювалися від 600 до кількох тисяч гривень, сутенери забирали половину заробленого

    У Дніпрі затримали раніше судиму громадянку Росії, яка перебувала на території України незаконно, і її співмешканця, які організували мережу борделів в місті. Про це в п'ятницю, 5 квітня, повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

    Зокрема, правоохоронці встановили, що 34-річна жінка підшукувала дівчат і схиляла їх до заняття проституцією.

    Читайте також

    «В обов'язки її 31-річного співмешканця входили жорсткий контроль за дисципліною повій, графіком їхнього виходу на роботу, пошуком клієнтів, координація дій повій і їхня охорона. Після надання сексуальних послуг, які оцінювалися від 600 до кількох тисяч гривень, сутенери забирали половину заробленого. Для створення борделів спільники орендували в Дніпрі сім квартир, в яких дівчата приймали клієнтів», - говориться в повідомленні.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Росіянка у Дніпрі організувала мережу борделів
    Росіянка у Дніпрі організувала мережу борделів

    «У ході обшуків, які провели 3 квітня в місцях «роботи» фігурантів, поліцейські вилучили гроші, візитні картки, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, що підтверджують їхню злочинну діяльність», - доповіли в відомстві.

    Там також додали, що зловмисники затримані, також вирішується питання про вручення їм повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Сутенерам загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

    Читайте також
    кримінал гроші Дніпро проституція поліція жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ