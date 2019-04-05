Росіянка у Дніпрі організувала мережу борделів



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Поліція затримала сутенерів у Дніпрі Фото: Нацполіція

Після надання сексуальних послуг, які оцінювалися від 600 до кількох тисяч гривень, сутенери забирали половину заробленого

У Дніпрі затримали раніше судиму громадянку Росії, яка перебувала на території України незаконно, і її співмешканця, які організували мережу борделів в місті. Про це в п'ятницю, 5 квітня, повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

Зокрема, правоохоронці встановили, що 34-річна жінка підшукувала дівчат і схиляла їх до заняття проституцією.

«В обов'язки її 31-річного співмешканця входили жорсткий контроль за дисципліною повій, графіком їхнього виходу на роботу, пошуком клієнтів, координація дій повій і їхня охорона. Після надання сексуальних послуг, які оцінювалися від 600 до кількох тисяч гривень, сутенери забирали половину заробленого. Для створення борделів спільники орендували в Дніпрі сім квартир, в яких дівчата приймали клієнтів», - говориться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

«У ході обшуків, які провели 3 квітня в місцях «роботи» фігурантів, поліцейські вилучили гроші, візитні картки, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, що підтверджують їхню злочинну діяльність», - доповіли в відомстві.

Там також додали, що зловмисники затримані, також вирішується питання про вручення їм повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Сутенерам загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.