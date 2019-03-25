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    Заарештовано групу сутенерів, які заробляли на повіях за день 20 тис. грн

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    <div class="alt">Сутенерки&nbsp;розміщували рекламу інтимних послуг в інтернеті</div> <div class="copy"></div> - Заарештовано групу сутенерів, які заробляли на повіях за день 20 тис. грн
    Сутенерки розміщували рекламу інтимних послуг в інтернеті
    Фото: Нацполіція

    Шестеро осіб організували незаконну діяльність у Києві та області

    На Київщині на вимогу прокуратури суд арештував учасників злочинного угрупування, яке здійснювало незаконну діяльності у сфері надання платних послуг інтимного характеру на території Києва та Київської області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    Нагадаємо, Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури спільно з місцевим відділом поліції та управлінням боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Київській в ніч з 19 на 20 березня було затримано учасників злочинного угрупування.

    «Йдеться про 6 осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, а саме сутенерстві або втягненні особи в заняття проституцією. Встановлено, що злочинне угрупування діяло упродовж 2018-2019 років. Його учасники здійснювали підбір повій, рекламували їх послуги та в подальшому забезпечували зайняття повіями проституцією, здійснюючи постійний контроль над ними. Денний прибуток від незаконної діяльності сягав близько 20 тисяч гривень», - нагадують у прокуратурі.

    Під час обшуку правоохоронцями виявлено та вилучено грошові кошти в сумі близько 400 тисяч гривень та документи з чорновими записами незаконного прибутку.

    Відтак, за клопотанням прокуратури стосовно підозрюваних судом обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

    Крім того, з метою забезпечення конфіскації майна зловмисників до суду скеровано клопотання про накладення арешту на матеріальні цінності фігурантів: 3 автомобілі, кошти, банківські рахунки за вилученими банківськими картками, мобільні телефони та інше майно.

    Досудове розслідування триває.

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