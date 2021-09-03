Російська армія вперше випробує бойових роботів

Бойові роботи будуть охороняти об'єкти на полі бою

Робототехнічний комплекс «Уран-9» буде застосовано під час навчань «Захід – 2021»

Міноборони Росії планує вперше випробувати бойових роботів сімейства «Уран-9» у реальних умовах під час військових навчань «Захід – 2021»10-16 вересня. Про це повідомляє видання «Известия».

Під час навчань завданням машин буде охорона польової інфраструктури – складів, командних пунктів та інших об'єктів.

Також «Уран-9» буде виявляти безпілотні літальні апарати (БПЛА) і збивати їх або передавати дані про ціль засобам ППО.

В ході випробувань планується з’ясувати, наскільки ефективними можуть біти ці машини і яке їхнє місце на сучасному полі бою.

У серпні підрозділ, оснащений роботами «Уран-9» вже було задіяно у навчаннях на полігоні Муліно в Нижегородській області. Тоді машини було задіяно у бойових порядках при веденні оборони.

Зазначимо, бойовий робототехнічний комплекс «Уран-9» розробляється «776-м управлінням виробничо-технологічної комплектації». Машина на гусеничному шасі отримала бойовий модуль з 30-мм гарматою та кулеметом. Також комплекс оснащено чотирма протитанковими ракетами. Їх доповнює чотири протитанкових керованих ракети.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях «Захід-2021». Він зазначив, що в Білорусі і Росії «союзна армія».

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