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    Російська армія вперше випробує бойових роботів

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    Бойові роботи будуть охороняти об'єкти на полі бою - Російська армія вперше випробує бойових роботів
    Бойові роботи будуть охороняти об'єкти на полі бою
    Фото: iz.ru

    Робототехнічний комплекс «Уран-9» буде застосовано під час навчань «Захід – 2021»

    Міноборони Росії планує вперше випробувати бойових роботів сімейства «Уран-9» у реальних умовах під час військових навчань «Захід – 2021»10-16 вересня. Про це повідомляє видання «Известия».

    Під час навчань завданням машин буде охорона польової інфраструктури – складів, командних пунктів та інших об'єктів.

    Також «Уран-9» буде виявляти безпілотні літальні апарати (БПЛА) і збивати їх або передавати дані про ціль засобам ППО.

    В ході випробувань планується з’ясувати, наскільки ефективними можуть біти ці машини і яке їхнє місце на сучасному полі бою.

    У серпні підрозділ, оснащений роботами «Уран-9» вже було задіяно у навчаннях на полігоні Муліно в Нижегородській області. Тоді машини було задіяно у бойових порядках при веденні оборони.

    Зазначимо, бойовий робототехнічний комплекс «Уран-9» розробляється «776-м управлінням виробничо-технологічної комплектації». Машина на гусеничному шасі отримала бойовий модуль з 30-мм гарматою та кулеметом. Також комплекс оснащено чотирма протитанковими ракетами. Їх доповнює чотири протитанкових керованих ракети.

    Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях «Захід-2021». Він зазначив, що в Білорусі і Росії «союзна армія».

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    Теги: армія машини час
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    Російська армія вперше випробує бойових роботів