На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий



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Володимир Салітра зі Львівщини

Житель села Волиця Жовківського району служив у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила

На Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі ворожого снайпера загинув 29-річний Володимир Салітра зі Львівщини. Про це повідомляє прес-служба Жовківської райдержадміністрації.

Зазначається, що житель села Волиця Жовківського району служив у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила.

«У зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув житель села Волиця Жовківського району, 29-річний Володимир Богданович Салітра. Новітній Герой проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила», - йдеться у повідомленні.

У РДА висловили співчуття близьким та рідним Володимира Салітри.

Як повідомлялося, за даними штабу ООС, минулої доби, 11 липня, окупанти здійснили 24 обстріли. Загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень.