  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

    • Розсилка
    Володимир Салітра зі Львівщини - На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий
    Володимир Салітра зі Львівщини

    Житель села Волиця Жовківського району служив у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила

    На Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі ворожого снайпера загинув 29-річний Володимир Салітра зі Львівщини. Про це повідомляє прес-служба Жовківської райдержадміністрації.

    Читайте також

    Зазначається, що житель села Волиця Жовківського району служив у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила.

     «У зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув житель села Волиця Жовківського району, 29-річний Володимир Богданович Салітра. Новітній Герой проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила», - йдеться у повідомленні.

    У РДА висловили співчуття близьким та рідним Володимира Салітри.

    Як повідомлялося, за даними штабу ООС, минулої доби, 11 липня, окупанти здійснили 24 обстріли. Загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі війна смерть військові Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ