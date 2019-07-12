Українські військові знищили під Маріуполем ворожу «Гвоздику»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розташування САУ виявили за допомогою безпілотного літального апарату

Самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика» була ліквідована у селищі Водяному біля Маріуполя

У селищі Водяному біля Маріуполя українські захисники виявили заборонену Мінськими домовленостями самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика» і прийняли рішення про її ліквідацію. Про це 12 липня повідомляє Український мілітарний портал.

Зазначається, що за результатами контрбатарейного вогню по вогневим засобам противника було ліквідовано одну ворожу САУ.

«Спочатку за допомогою безпілотного літального апарату було виявлено місцезнаходження ворожих гармат, потім нанесено вогневе ураження противнику», - йдеться у повідомленні.

Зрозумівши, що їх виявили, ворог почав евакуацію з зайнятих артилерійських позицій.

Військові пишуть, що під час втечі одна з самохідних гармат через поломку зупинилася, а її екіпаж пересів на багатоцільовий броньований тягач МТЛБ.

«САУ відбуксував колісний евакуаційний тягач КЭТ-Л, на шасі Урал 4320, лісосмуги де гадали перечекати вогонь наших армійців. Проте не склалося», - пишуть бійці.

Нагадаємо, 2 липня офіцер Збройних сил України, який пише у Facebook під псевдонімом Dmitriy Müller, опублікував відеофакт знищення двох станцій радіоелектронної боротьби «ТОРН-МД» російських окупаційних військ на Донбасі.