Російські магазини відмовляються від знижок і акцій

У Росії з полиць магазинів зникають навіть продукти першої необхідності. Великі мережі скасовують акції і знижки

Західні санкції позначаються на житті як заможних, так і простих росіян

Ряд постачальників найбільшого російського ритейлера X5 Group з кінця лютого відмовилися від проведення промоакцій, які передбачають в тому числі і знижки на продукцію. Про це пише Telegram канал «Двач».

Зазначається, що ритейлер X5 Group управляє мережами магазинів «Пятерочка», «Перекресток», Чижик».

Російські мережі магазинів відмовляються від акцій і знижок

«Промоакції скасовують не тільки транснаціональні компанії в рамках відмови від подальших інвестицій в Росію, але і вітчизняні виробники, які залежать від закордонної сировини», ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, країни Заходу запровадили проти Росії безпрецедентні санкції. Внаслідок цього уже близько 100 тис. росіян втратили роботу. За прогнозом, до кінця 2022 року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян.

Читайте також:

Ще один автогігант Росії відчув потужні антиросійські санкції