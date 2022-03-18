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    Російські магазини відмовляються від знижок і акцій

    У Росії з полиць магазинів зникають навіть продукти першої необхідності. Великі мережі скасовують акції і знижки - Російські магазини відмовляються від знижок і акцій
    У Росії з полиць магазинів зникають навіть продукти першої необхідності. Великі мережі скасовують акції і знижки

    Західні санкції позначаються на житті як заможних, так і простих росіян

    Ряд постачальників найбільшого російського ритейлера X5 Group з кінця лютого відмовилися від проведення промоакцій, які передбачають в тому числі і знижки на продукцію. Про це пише Telegram канал «Двач».

    Зазначається, що ритейлер X5 Group управляє мережами магазинів «Пятерочка», «Перекресток», Чижик».

    Російські мережі магазинів відмовляються від акцій і знижок

    Російські мережі магазинів відмовляються від акцій і знижок

    «Промоакції скасовують не тільки транснаціональні компанії в рамках відмови від подальших інвестицій в Росію, але і вітчизняні виробники, які залежать від закордонної сировини», ідеться в повідомленні.

    Як повідомлялося раніше, країни Заходу запровадили проти Росії безпрецедентні санкції. Внаслідок цього уже близько 100 тис. росіян втратили роботу. За прогнозом, до кінця 2022 року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські магазини відмовляються від знижок і акцій