Ще один автогігант Росії відчув потужні антиросійські санкції
Відомий російський автовиробник, група ГАЗ, планує скоротити робочий тиждень на один день через санкції
Услід за «АвтоВАЗом» наслідки антиросійський санкцій відчув й інший автогігант Росії, ГАЗ. Про це пише «Интерфакс».
Група ГАЗ розглядає варіант чотириденного робочого тижня. Подібний графік можуть запровадити на пів року – з 19 травня по 18 листопада поточного року.
Працівників компанії уже попередили про це рішення, як і вимагає чинне законодавство, за два місяці. Втім, остаточне рішення ще буде ухвалюватися керівництвом.
Причиною такого кроку є санкції, запроваджені проти Росії за розпочату повномасштабну війну проти України.
Втім, як пояснили у ГАЗ, це пов’язано із «можливим падінням обсягів виробництва, викликаним проблемами з постановкою комплектуючих і порушенням логістичних ланцюжків».
Нагадаємо, що інший російський автовиробник, «АвтоВАЗ», переніс корпоративну відпустку з літа на період з 4 квітня по 24 квітня.
Виняток буде зроблено тільки для співробітників, що відповідають за функціонування інфраструктури підприємств в Тольятті та Іжевську.