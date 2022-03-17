Ще один автогігант Росії відчув потужні антиросійські санкції

Група ГАЗ скорочує робочий тиждень до чотирьох днів на цілих шість місяців

Відомий російський автовиробник, група ГАЗ, планує скоротити робочий тиждень на один день через санкції

Услід за «АвтоВАЗом» наслідки антиросійський санкцій відчув й інший автогігант Росії, ГАЗ. Про це пише «Интерфакс».

Група ГАЗ розглядає варіант чотириденного робочого тижня. Подібний графік можуть запровадити на пів року – з 19 травня по 18 листопада поточного року.

Працівників компанії уже попередили про це рішення, як і вимагає чинне законодавство, за два місяці. Втім, остаточне рішення ще буде ухвалюватися керівництвом.

Причиною такого кроку є санкції, запроваджені проти Росії за розпочату повномасштабну війну проти України.

Втім, як пояснили у ГАЗ, це пов’язано із «можливим падінням обсягів виробництва, викликаним проблемами з постановкою комплектуючих і порушенням логістичних ланцюжків».

Нагадаємо, що інший російський автовиробник, «АвтоВАЗ», переніс корпоративну відпустку з літа на період з 4 квітня по 24 квітня.

Виняток буде зроблено тільки для співробітників, що відповідають за функціонування інфраструктури підприємств в Тольятті та Іжевську.

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