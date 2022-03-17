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    Ще один автогігант Росії відчув потужні антиросійські санкції

    Група ГАЗ скорочує робочий тиждень до чотирьох днів на цілих шість місяців - Ще один автогігант Росії відчув потужні антиросійські санкції
    Група ГАЗ скорочує робочий тиждень до чотирьох днів на цілих шість місяців
    фото: Facebook ГАЗ

    Відомий російський автовиробник, група ГАЗ, планує скоротити робочий тиждень на один день через санкції

    Услід за «АвтоВАЗом» наслідки антиросійський санкцій відчув й інший автогігант Росії, ГАЗ. Про це пише «Интерфакс».

    Група ГАЗ розглядає варіант чотириденного робочого тижня. Подібний графік можуть запровадити на пів року – з 19 травня по 18 листопада поточного року.

    Працівників компанії уже попередили про це рішення, як і вимагає чинне законодавство, за два місяці. Втім, остаточне рішення ще буде ухвалюватися керівництвом.

    Причиною такого кроку є санкції, запроваджені проти Росії за розпочату повномасштабну війну проти України.

    Втім, як пояснили у ГАЗ, це пов’язано із «можливим падінням обсягів виробництва, викликаним проблемами з постановкою комплектуючих і порушенням логістичних ланцюжків».

    Нагадаємо, що інший російський автовиробник, «АвтоВАЗ», переніс корпоративну відпустку з літа на період з 4 квітня по 24 квітня.

    Виняток буде зроблено тільки для співробітників, що відповідають за функціонування інфраструктури підприємств в Тольятті та Іжевську.

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    Теги: ЄС газ санкції
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    Ще один автогігант Росії відчув потужні антиросійські санкції