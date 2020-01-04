Місія ОБСЄ знову виявила «Гради» на окупованому Донбасі



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«Гради» зафіксували в непідконтрольних Києву районах поблизу населеного пункту Новоамвросіївське

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували на окупованій частині Донецької області розміщення з порушенням чотирьох реактивних систем залпового вогню «Град».

Про це йдеться у звіті СММ ОБСє за 3 січня.

За даними СММ, патруль помітив реактивні системи залпового вогню «Град» 1 січня.

У звіті зазначено, що йдеться про 4 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм). Їх зафіксували в непідконтрольних Києву районах поблизу населеного пункту Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька).

Раніше в ОБСЄ заявили, що з початку 2019 року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 18 мирних мешканців, ще 127 отримали поранення.