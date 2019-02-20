Місія ОБСЄ виявила десятки танків та гаубиць окупантів на Донбасі



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Спостерігач ОБСЄ

Ворожу техніку зафіксував безпілотник ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила 42 танки, 20 гаубиць та 15 великокаліберних мінометів російських найманців.

Про це у середу ввечері повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що 16 лютого за межами визначених місць зберігання озброєння поблизу Мирного (на південний захід від Луганська) безпілотник ОБСЄ зафіксував вісім самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика», 12 буксируваних гаубиць Д-30 «Жаба», 21 танк (11 танків Т-64 і 10 танків Т-72), а також 15 мінометів 2Б11 «Сани» калібру 120 мм.

У тому ж районі біля селища Круглик спостерігачі виявили 21 танк загарбників (11 танків Т-64 і 10 танків Т-72).

Нагадаємо, 17 лютого проросійські бойовики обстріляли безпілотник спеціальної моніторингової місії поблизу села Жовте Луганської області