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    Російський літак аварійно сів у Тюмені. Названо причину відмови двигуна

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    SSJ-100&nbsp;на смузі зустрічали екстрені служби - Російський літак аварійно сів у Тюмені. Названо причину відмови двигуна
    SSJ-100 на смузі зустрічали екстрені служби

    На борту перебували 80 пасажирів і шість членів екіпажу, літак виконував рейс Тюмень — Санкт-Петербург

    Пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 авіаперевізника «Ямал» здійснив посадку в аеропорту Рощино з двигуном, який відмовив, пишуть російські ЗМІ.

    «Літак приземлився. Посадка пройшла в штатному режимі», — сказав співрозмовник агентства, додавши, що постраждалих немає.

    Він також повідомив, що через відмову двигуна SSJ-100 на смузі зустрічали екстрені служби.

    В ГУ МНС по регіону уточнили, що пасажири допомоги не потребують. «МНС залишає аеропорт. Літак благополучно сів. Пасажири допомоги не потребують», — сказав співрозмовник агентства.

    Причиною відмови лівого двигуна SSJ-100 авіакомпанії «Ямал» стало попадання птаха в нього після зльоту, повідомили ТАСС в прес-службі авіаперевізника.

    «Птах потрапив (в двигун)», — сказав співрозмовник агентства.

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    Російський літак аварійно сів у Тюмені. Названо причину відмови двигуна
    Російський літак аварійно сів у Тюмені. Названо причину відмови двигуна

    На борту перебували 80 пасажирів і шість членів екіпажу, літак виконував рейс Тюмень — Санкт-Петербург. За даними ГУ МНС по регіону, пасажири вилетіли до Петербурга резервним бортом.

    За даними джерела ТАСС в екстрених службах, літак з бортовим номером RA-89081 був вироблений в квітні 2017 року.

    Як повідомлялося раніше, у Тюмені готувався до посадки суперджет SSJ-100 з двигуном, який відмовив.

     

    Росія літак аеропорт аварія авіарейс
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