Російський літак аварійно сів у Тюмені. Названо причину відмови двигуна



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SSJ-100 на смузі зустрічали екстрені служби

На борту перебували 80 пасажирів і шість членів екіпажу, літак виконував рейс Тюмень — Санкт-Петербург

Пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 авіаперевізника «Ямал» здійснив посадку в аеропорту Рощино з двигуном, який відмовив, пишуть російські ЗМІ.

«Літак приземлився. Посадка пройшла в штатному режимі», — сказав співрозмовник агентства, додавши, що постраждалих немає.

Він також повідомив, що через відмову двигуна SSJ-100 на смузі зустрічали екстрені служби.

В ГУ МНС по регіону уточнили, що пасажири допомоги не потребують. «МНС залишає аеропорт. Літак благополучно сів. Пасажири допомоги не потребують», — сказав співрозмовник агентства.

Причиною відмови лівого двигуна SSJ-100 авіакомпанії «Ямал» стало попадання птаха в нього після зльоту, повідомили ТАСС в прес-службі авіаперевізника.

«Птах потрапив (в двигун)», — сказав співрозмовник агентства.

На борту перебували 80 пасажирів і шість членів екіпажу, літак виконував рейс Тюмень — Санкт-Петербург. За даними ГУ МНС по регіону, пасажири вилетіли до Петербурга резервним бортом.

За даними джерела ТАСС в екстрених службах, літак з бортовим номером RA-89081 був вироблений в квітні 2017 року.

Як повідомлялося раніше, у Тюмені готувався до посадки суперджет SSJ-100 з двигуном, який відмовив.