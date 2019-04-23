Російський патріарх Кирило привітав Зеленського
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Розсилка
Народ України, який підтримав кандидатуру Зеленського, пов'язує з ним «великі надії на зміни життя на краще», вважає Кирило
Глава РПЦ сказав, що сподівається на «завершення скорботного періоду утисків і дискримінації громадян України, які належать до Української Православної Церкви»
Патріарх Московський Кирило привітав шоумена Володимира Зеленського з обранням на пост президента України.
Його привітання оприлюднене на сайті Російської православної церкви.
У листі Кирило зазначає, що народ України, який підтримав кандидатуру Зеленського, пов'язує з ним «великі надії на зміни життя на краще».
«Вам дано історичний шанс об'єднати націю і внести особистий внесок у вирішення економічних і соціальних проблем в країні, в подолання існуючих конфліктів і розколів», - заявив Кирило, звертаючись до Зеленського.
Також глава РПЦ сказав, що сподівається на «завершення скорботного періоду утисків і дискримінації громадян України, які належать до Української Православної Церкви».
Раніше повідомлялося, що голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату (РПЦ) митрополит Іларіон привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.
Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.
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Зеленський Володимир Олександрович73.22%
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Порошенко Петро Олексійович24.45%
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського.
ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.