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    Російський патріарх Кирило привітав Зеленського

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    <p>Народ України, який підтримав кандидатуру Зеленського, пов'язує з ним &laquo;великі надії на зміни життя на краще&raquo;, вважає Кирило</p> - Російський патріарх Кирило привітав Зеленського

    Народ України, який підтримав кандидатуру Зеленського, пов'язує з ним «великі надії на зміни життя на краще», вважає Кирило

    Фото: Станіслава Груздєва

    Глава РПЦ сказав, що сподівається на «завершення скорботного періоду утисків і дискримінації громадян України, які належать до Української Православної Церкви»

    Патріарх Московський Кирило привітав шоумена Володимира Зеленського з обранням на пост президента України.

    Його привітання оприлюднене на сайті Російської православної церкви.

    У листі Кирило зазначає, що народ України, який підтримав кандидатуру Зеленського, пов'язує з ним «великі надії на зміни життя на краще».

    «Вам дано історичний шанс об'єднати націю і внести особистий внесок у вирішення економічних і соціальних проблем в країні, в подолання існуючих конфліктів і розколів», - заявив Кирило, звертаючись до Зеленського.

    Також глава РПЦ сказав, що сподівається на «завершення скорботного періоду утисків і дискримінації громадян України, які належать до Української Православної Церкви».

    Раніше повідомлялося, що голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату (РПЦ) митрополит Іларіон привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

    Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.45%

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. 

    ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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