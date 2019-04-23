Російський патріарх Кирило привітав Зеленського



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Народ України, який підтримав кандидатуру Зеленського, пов'язує з ним «великі надії на зміни життя на краще», вважає Кирило Фото: Станіслава Груздєва

Глава РПЦ сказав, що сподівається на «завершення скорботного періоду утисків і дискримінації громадян України, які належать до Української Православної Церкви»

Патріарх Московський Кирило привітав шоумена Володимира Зеленського з обранням на пост президента України.

Його привітання оприлюднене на сайті Російської православної церкви.

У листі Кирило зазначає, що народ України, який підтримав кандидатуру Зеленського, пов'язує з ним «великі надії на зміни життя на краще».

«Вам дано історичний шанс об'єднати націю і внести особистий внесок у вирішення економічних і соціальних проблем в країні, в подолання існуючих конфліктів і розколів», - заявив Кирило, звертаючись до Зеленського.

Також глава РПЦ сказав, що сподівається на «завершення скорботного періоду утисків і дискримінації громадян України, які належать до Української Православної Церкви».

Раніше повідомлялося, що голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату (РПЦ) митрополит Іларіон привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Вибори Президента України 2019. Другий тур

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Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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