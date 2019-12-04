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    Російський священник роками розбещував дітей у храмі. Його вважали чудотворцем

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    <p>Ієромонах Никон<br /><br /></p> - Російський священник роками розбещував дітей у храмі. Його вважали чудотворцем

    Ієромонах Никон

    Фото: пресслужба храму Преображення Господнього

    Священника-педофіла засудили до п'яти років в'язниці

    Калузький священик, ієромонах Никон, якого називали чудотворцем, роками розбещував дітей в храмі, пише Lenta.ru.

    Священик храму Косьми і Даміана в селі Бринь Думінічского району Калузької області протягом кількох років здійснював розпусні дії стосовно дітей. Свої мерзенні справи з хлопчиками він вчиняв прямо за вівтарем.

    Протягом декількох років колишній педагог створював собі образ чудотворця і обіцяв зцілення від безлічі хвороб. При цьому жодних підтверджень того, що він когось вилікував, немає, однак, слідство встановило, що отець Никон спокушав хлопчиків.

    Суд засудив російського священника-педофіла до п'яти років колонії суворого режиму.

    Росія суд Російська православна церква в Україні педофіл
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