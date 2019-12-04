Російський священник роками розбещував дітей у храмі. Його вважали чудотворцем



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Ієромонах Никон



Фото: пресслужба храму Преображення Господнього

Священника-педофіла засудили до п'яти років в'язниці

Калузький священик, ієромонах Никон, якого називали чудотворцем, роками розбещував дітей в храмі, пише Lenta.ru.

Священик храму Косьми і Даміана в селі Бринь Думінічского району Калузької області протягом кількох років здійснював розпусні дії стосовно дітей. Свої мерзенні справи з хлопчиками він вчиняв прямо за вівтарем.

Протягом декількох років колишній педагог створював собі образ чудотворця і обіцяв зцілення від безлічі хвороб. При цьому жодних підтверджень того, що він когось вилікував, немає, однак, слідство встановило, що отець Никон спокушав хлопчиків.

Суд засудив російського священника-педофіла до п'яти років колонії суворого режиму.