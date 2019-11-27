У Києві затримали чергового педофіла (фото)



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Правоохоронці затримали підозрюваного у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи Фото: Прокуратура Києва

41-річний киянин підозрюється у вчиненні сексуального насильства над 10-річною дівчинкою

Київською місцевою прокуратурою №7 повідомлено про підозру 41-річному чоловіку у розбещенні 10-річної дівчинки та вчиненні щодо неї насильницьких дій сексуального характеру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Встановлено, що підозрюваний через соціальні мережі знайомився з малолітніми дітьми, додавався їм у друзі та починав спілкування. Так, познайомившись з 10-річною школяркою, чоловік почав надсилати їй повідомлення сексуального змісту та фотографії порнографічного характеру. У подальшому підозрюваний зустрівся з потерпілою, відвів її в закинуту недобудовану будівлю, де всупереч її волі здійснив дії сексуального характеру», - повідомили в прокуратурі.

За результатом розслідування, яке здійснювалося спільно з Подільським управління поліції та Департаментом кіберполіції Нацполіції, зловмисника вдалося встановити та затримати.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) та ч. 4 ст. 153 (вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України.

На даний час за клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Встановлюється причетність підозрюваного до вчинення інших злочинних дій.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали молодого чоловіка, який розбещував дітей у шкільних туалетах.

Крім того, у Києві правоохоронці розслідують обставини вчинення сексуальних злочинів відносно двох малолітніх дітей.