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    Російський військовий вертоліт розбився у Центральноафриканській Республіці – ЗМІ

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    За непідтвердженими повідомленнями, ніхто не постраждав - Російський військовий вертоліт розбився у Центральноафриканській Республіці – ЗМІ

    За непідтвердженими повідомленнями, ніхто не постраждав

    Ілюстраційне фото

    Гелікоптер з росіянами на борту впав у африканське болото

    Вертоліт з російськими військовими фахівцями розбився в Центральноафриканській республіці (ЦАР). Про це повідомляє Telegram-канал «Військовий оглядач» з посиланням на джерела.

    Офіційно інформація про катастрофу вертольота не підтверджується. За попередніми даними, в інциденті ніхто не постраждав. Як повідомляється, на борту перебували двоє людей, вертоліт впав в болото і згорів.

    У лютому повідомлялося, що повстанці в ЦАР заявили про вбивство бійців ПВК Вагнера. За даними антиурядової «Коаліції патріотів за зміни», один росіянин був узятий в заручники, ще кілька вбиті.

    Нагадаємо, що 31 липня 2018 року ЗМІ повідомили про загибель трьох російських журналістів у Центральноафриканській Республіці. Ідеться про Орхана Джемаля, Кирила Радченка і Олександра Расторгуєва. У ЦАР журналісти знімали матеріал про російських найманців ПВК «Вагнер», які мають базу в цій країні.

    Теги: ЗМІ вбивство вертоліт заручники гелікоптер Африка ЧВК «Вагнер»
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