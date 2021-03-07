Російський військовий вертоліт розбився у Центральноафриканській Республіці – ЗМІ

Гелікоптер з росіянами на борту впав у африканське болото

Вертоліт з російськими військовими фахівцями розбився в Центральноафриканській республіці (ЦАР). Про це повідомляє Telegram-канал «Військовий оглядач» з посиланням на джерела.

Офіційно інформація про катастрофу вертольота не підтверджується. За попередніми даними, в інциденті ніхто не постраждав. Як повідомляється, на борту перебували двоє людей, вертоліт впав в болото і згорів.

У лютому повідомлялося, що повстанці в ЦАР заявили про вбивство бійців ПВК Вагнера. За даними антиурядової «Коаліції патріотів за зміни», один росіянин був узятий в заручники, ще кілька вбиті.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року ЗМІ повідомили про загибель трьох російських журналістів у Центральноафриканській Республіці. Ідеться про Орхана Джемаля, Кирила Радченка і Олександра Расторгуєва. У ЦАР журналісти знімали матеріал про російських найманців ПВК «Вагнер», які мають базу в цій країні.