Керівник «Левада-Центру»: Політичне поле у Росії випалено. Жодного опозиціонера не залишилося

«Путін залишається умовно безальтернативним. Це штучна ситуація, характерна для таких репресивних режимів, як у Росії»

Попри те, що наразі Володимира Путіна у Росії підтримують лише 32% громадян, на президентських виборах він отримав би 49% голосів. У нього зберігається доволі значний ресурс, в інтерв’ю «Главкому» розповів науковий керівник російського «Левада-Центру» Лев Гудков.

На думку фахівця, справа в тому, що через бідність «політичного ландшафту» значна кількість людей просто не бере участь у голосуванні, адже наразі немає людей, які могли би представляти їх інтереси у владі.

«Якщо подивитися на тих, хто точно планує брати участь у виборах, то це в основному пропутінська частина населення, категорія, яка залежна від держави. Завдяки ним Путін отримав би 49% голосів сьогодні. Враховуючи механізми проведення виборів та ресурси фальсифікації та маніпуляції, можна зробити висновок: у нього зберігається доволі значний ресурс», – вважає Лев Гудков.

За словами експерта, наразі політичне поле у Росії випалено, в ньому не залишилося жодного скільки-небудь впливового опозиційного політика.

«Фонд Навального розгромлений, його лідера посадили до в’язниці. Навальний сам сидить, Лев Шлосберг і Дмитро Гудков не допущені до виборів. До того ж Дмитро Гудков був змушений виїхати за кордон. Ані з боку комуністів, ані з інших боків впливових незалежних політиків не залишилося. От люди це і беруть до уваги. Саме тому Путін залишається умовно безальтернативним. Це штучна ситуація, характерна якраз для таких репресивних режимів, як у Росії», – пояснив Лев Гудков.

Раніше російський опозиційний політик Марк Фейгін заявив, що в Кремлі є багато людей, які хочуть позбутися Путіна.

Результати останнього опитування «Левади-Центру» кажуть, що сьогодні за Путіна віддали б голоси 32% громадян. Це набагато менше, ніж у 2014 році (49%) після окупації Криму чи в 2018-му, коли за Путіна були готові проголосувати майже 60% серед усіх виборців. У порівнянні з квітневим рейтингом президент Росії Володимир Путін втратив 8%.