  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Керівник «Левада-Центру»: Політичне поле у Росії випалено. Жодного опозиціонера не залишилося

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На думку Гудкова, чинна російська влада свідомо позбувається будь-яких помітних конкурентів - Керівник «Левада-Центру»: Політичне поле у Росії випалено. Жодного опозиціонера не залишилося
    На думку Гудкова, чинна російська влада свідомо позбувається будь-яких помітних конкурентів
    фото: rtvi.com

    «Путін залишається умовно безальтернативним. Це штучна ситуація, характерна для таких репресивних режимів, як у Росії»

    Попри те, що наразі Володимира Путіна у Росії підтримують лише 32% громадян, на президентських виборах він отримав би 49% голосів. У нього зберігається доволі значний ресурс, в інтерв’ю «Главкому» розповів науковий керівник російського «Левада-Центру» Лев Гудков.

    На думку фахівця, справа в тому, що через бідність «політичного ландшафту» значна кількість людей просто не бере участь у голосуванні, адже наразі немає людей, які могли би представляти їх інтереси у владі.

    «Якщо подивитися на тих, хто точно планує брати участь у виборах, то це в основному пропутінська частина населення, категорія, яка залежна від держави. Завдяки ним Путін отримав би 49% голосів сьогодні. Враховуючи механізми проведення виборів та ресурси фальсифікації та маніпуляції, можна зробити висновок: у нього зберігається доволі значний ресурс», – вважає Лев Гудков.

    За словами експерта, наразі політичне поле у Росії випалено, в ньому не залишилося жодного скільки-небудь впливового опозиційного політика.

    «Фонд Навального розгромлений, його лідера посадили до в’язниці. Навальний сам сидить, Лев Шлосберг і Дмитро Гудков не допущені до виборів. До того ж Дмитро Гудков був змушений виїхати за кордон. Ані з боку комуністів, ані з інших боків впливових незалежних політиків не залишилося. От люди це і беруть до уваги. Саме тому Путін залишається умовно безальтернативним. Це штучна ситуація, характерна якраз для таких репресивних режимів, як у Росії», – пояснив Лев Гудков.

    Раніше російський опозиційний політик Марк Фейгін заявив, що в Кремлі є багато людей, які хочуть позбутися Путіна.

    Результати останнього опитування «Левади-Центру» кажуть, що сьогодні за Путіна віддали б голоси 32% громадян. Це набагато менше, ніж у 2014 році (49%) після окупації Криму чи в 2018-му, коли за Путіна були готові проголосувати майже 60% серед усіх виборців. У порівнянні з квітневим рейтингом президент Росії Володимир Путін втратив 8%.

    Читайте також інтерв'ю: Керівник «Левада-Центру» Лев Гудков: За чотири роки ядро прибічників Путіна в Росії скоротилося удвічі
    Теги: Путін путінський режим політика Лев Гудков вибори в Росії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Керівник «Левада-Центру»: Політичне поле у Росії випалено. Жодного опозиціонера не залишилося