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    «71% категорично підтримує війну», – Подоляк відповів на прохання Шольца не звинувачувати росіян

    «71% категорично підтримує війну», – Подоляк відповів на прохання Шольца не звинувачувати росіян
    фото з відкритих джерел

    Більшість росіян поділяють погляди Путіна та підтримують війну

    Подоляк дорікнув канцлеру Шольцу в тому, що той намагається захищати росіян. Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

    Нещодавно, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України.

    «Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають із Росії, ображають, обзивають чи нападають фізично. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це», – написав Шольц.

    Подоляк вирішив відповісти йому і зауважив, що в Росії офіційно 71% людей підтримують війну в Україні, тому виправдовувати народ який радий кровопролиттю не зовсім правильно.

    «Канцлер Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі», – говориться у повідомлені.

    Нагадаємо, Шольц також заявив, що НАТО не втручатиметься у війну в Україні.

    Тим часом сьогодні Байден назвав Путіна «справжнім головорізом» та «кривавим диктатором».

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація радник Михайло Подоляк Олаф Шольц #stoprussia
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    «71% категорично підтримує війну», – Подоляк відповів на прохання Шольца не звинувачувати росіян