Звільнення Ройтбурда було безпідставним – Мінкульт



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Одеська обласна рада 4 вересня вирішила розірвати достроково контракт із Ройтбурдом

У міністерстві проаналізували ситуацію щодо розірвання контракту з директором Одеського художнього музею Ройтбурдом на підставі рішення Одеської облради

У Міністерстві культури, молоді та спорту заявили, що Олександра Ройтбурда звільнили з посади директора Одеського художнього музею без належних на те підстав.

Про це 9 жовтня повідомляє пресслужба відомства.

«Міністерство проаналізувало ситуацію навколо розірвання контракту з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом на підставі рішення Одеської обласної ради. Вочевидь, рішення про звільнення художника із займаної посади було прийнято без належних підстав, а тому суд може визнати його незаконним. Вважаємо, що це може стати основою для успішного оскарження Ройтбурдом рішення Одеської облради в судовому порядку», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що Міністерство культури, молоді та спорту ретельно слідкує за перебігом вказаної судової справи.

Як відомо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський доручив юристам міністерства проаналізувати рішення Одеської облради щодо звільнення Ройтбурда та з’ясувати, які були юридичні підстави для усунення художника із займаної ним посади.

Нагадаємо, 4 вересня Одеська обласна рада вирішила розірвати достроково контракт із Ройтбурдом. За його звільнення проголосував 51 депутат.

Художник оскаржує рішення облради в Приморському районному суді Одеси.

Ройтбурда призначили директором Одеського художнього музею у березні 2018 року. З ним був підписаний контракт на п’ять років.

Ройтбурд – відомий український художник, у 2014 році підтримав Євромайдан в Одесі.

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