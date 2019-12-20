Розгляд апеляції Антоненка перенесли через неявку прокурора
Адвокат повідомив, що засідання перенесли «через неявку прокурора та не доставлення Андрія з ІТТ»
Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги сторони захисту на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета.
Так, засідання мало розпочатися о 9:30 у п'ятницю, утім, у зв'язку із відсутністю прокурорів, розгляд справи Антоненка перенесли на 12:20 23 грудня.
Представник сторони захисту, адвокат Станіслав Кулик повідомив, що засідання перенесли «через неявку прокурора та не доставлення Андрія з ІТТ». Про це пише УНН.
Також зазначимо, що сьогодні Апеляційний суд міста Києва планує розглянути клопотання адвокатів підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко про зміну їй запобіжного заходу. Судовий розгляд почнеться о 10:45.
Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.
Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.
Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.
Також суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.
Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.
Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.
За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.
Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.