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    Розгляд апеляції Антоненка перенесли через неявку прокурора

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    Андрій Антоненко&nbsp; - Розгляд апеляції Антоненка перенесли через неявку прокурора
    Андрій Антоненко 

    Адвокат повідомив, що засідання перенесли «через неявку прокурора та не доставлення Андрія з ІТТ»

    Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги сторони захисту на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета. 

    Так, засідання мало розпочатися о 9:30 у п'ятницю, утім, у зв'язку із відсутністю прокурорів, розгляд справи Антоненка перенесли на 12:20 23 грудня. 

    Представник сторони захисту, адвокат Станіслав Кулик повідомив, що засідання перенесли «через неявку прокурора та не доставлення Андрія з ІТТ». Про це пише УНН.

    Також зазначимо, що сьогодні Апеляційний суд міста Києва планує розглянути клопотання адвокатів підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко про зміну їй запобіжного заходу. Судовий розгляд почнеться о 10:45.

    Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам. 

    Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета. 

    Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року. 

    Також суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

    Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

    Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками. 

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:

     

    суд Андрій Антоненко
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