Розгляд апеляції вбивці Гонгадзе: у суді зчинилася сварка



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Олексій Пукач змінив показання і продовжує подавати апеляції до суду

Верховний суд переніс розгляд касації щодо вироку засудженого за вбивство Гонгадзе Пукача

Верховний суд переніс на 7 листопада розгляд касації щодо зміни вироку колишнього генерал-лейтенанта міліції Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться в ефірі «5 каналу».

Суд майже рік не може провести підготовче засідання. Не змогли й сьогодні через те, що адвокат потерпілого журналіста Олексія Подольського, який фігурує також у справі, вимагав відводу колегії суддів. Головуючий відхилив це клопотання через відсутність підстав.

Крім того, він вимагав не допускати до засідань представницю дружини вбитого Валентину Теличенко. Мотивував це тим, що вона не є потерпілою. Через це виникла словесна перепалка між ним та суддею і засідання перенесли знову.

«У касаційних скаргах, які подали представники Пукача, вони просять зм'якшити покарання Пукачу – це є в компетенції касаційного суду замінити найтяжче покарання, яке було призначене судом першої інстанції, потім апеляційним підтверджено, це довічне позбавлення волі, замінити іншим покаранням, зокрема, 15 років позбавлення волі. Я не вбачаю законних підстав зм'якшувати покарання Пукачу. Дотепер Пукач не заперечує, що він усе це зробив», – наголосила представниця Мирослави Гонгадзе в суді.

Зазначається, що 66-річний Пукач змінив показання і продовжує подавати апеляції до суду. Він також подав касацію, щоб йому змінили вирок з довічного ув’язнення на 15 років.

Крім того, у 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували строк за законом Савченко.

Нагадаємо, у вересні колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, якого засудили за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, подав касацію з вимогою скоротити йому термін ув’язнення з довічного до 15 років.

Як відомо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

За вбивство Георгія Гонгадзе засуджено до довічного ув'язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача та засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (по 12 років позбавлення волі).

До слова, посольство США в Україні в 19-ту річницю зникнення журналіста Георгія Гонгадзе вшанувало його пам’ять.