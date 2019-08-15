Розгляд справи Бекірова перенесли через погіршення стану його здоров'я



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Суд в окупованому Криму продовжив арешт тяжкохворого Бекірова до 11 жовтня

Засідання «Верховного суду» перенесене на 14:00 20 серпня

Засідання «Верховного суду» в окупованому Криму у справі українського політв'язня Едема Бекірова перенесено на 20 серпня.

Про це у Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Сьогодні «Верховний суд Республіки Криму» мав визначити, який саме місцевий суд розглядатиме кримінальну справу Едема Бекірова по суті – «Красноперекопський районний суд Республіки Крим» чи «Центральний районний суд м. Сімферополя». Едем Бекіров, який утримується в Сімферопольському СІЗО, мав брати участь у судовому засіданні в режимі ведеоконференції. Для цього йому необхідно було прийти з камери в спеціально обладнане для цього приміщення на території СІЗО. Втім, через біль у спині він не зміг цього зробити», - розповіла Денісова.

Вона зазначила, що з тієї ж причини два дні тому Едем Бекіров не зустрівся зі своїм адвокатом.

Засідання «Верховного суду» перенесене на 14:00 20 серпня.

«Вкотре наголошую, що транспортування до Красноперекопська Едем Бекіров у своєму стані здоров’я може не витримати. Тільки тиск міжнародної спільноти на РФ може врятувати життя нашого громадянина», - підкреслила Денісова.

Як повідомлялося, 8 серпня «суд» продовжив термін тримання Едема Бекірова під вартою до 11 жовтня поточного року. Тяжкохворого Бекірова п’ять годин тримали під конвоєм, без їжі і води.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова було затримано російськими силовиками на в’їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров – інвалід першої групи, у нього ампутована нога, рана на якій не загоюється. Після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти. Також він хворий на цукровий діабет.

Його підозрюють у вчиненні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують поширення і транспортування більш як 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинність.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати ув’язненому і важко хворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову «негайну і адекватну медичну допомогу».

11 червня цього року Європейський суд з прав людини прийняв рішення щодо Бекірова, закликаючи владу в окупованому РФ Криму негайно перевести ув’язненого з СІЗО до лікарні. Однак у Росії відмовилися це зробити.