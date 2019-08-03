Розгоном мітингів у Москві керує колишній беркутівець Кусюк, який розганяв Майдан (фото)
Експолковник українського «Беркута» Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані
Усього в Москві затримано вже 600 осіб
Арештами мітингувальників у центрі Москви керує колишній полковник українського «Беркута» Сергій Кусюк. Він займався розгоном протестів на київському Майдані. Після перемоги революції втік до Росії і був узятий на роботу в російські правоохоронні органи, повідомляє «МБХ Медіа» у Twitter.
Усього в Москві затримали 600 осіб Про це повідомляє поліція та правозахисний портал «ОВС-інфо».
Серед затриманих є співробітники ЗМІ та випадкові перехожі.
Кілька людей поскаржилися на побої. Публікують відео побиття протестувальників.
Раніше сьогодні повідомлялось про 300 затриманих.
Масові вуличні протести тривають у столиці Росії із 14 липня. Люди незадоволені масовим недопуском на вибори в Мосміськдуму представників позасистемної опозиції.
А також тим, що багато кандидатів, лояльних до мерії Москви, ідуть на вибори не від партій, а як самовисуванці. Проблем із реєстрацією у провладних кандидатів немає.
Вибори в московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року.