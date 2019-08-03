Розгоном мітингів у Москві керує колишній беркутівець Кусюк, який розганяв Майдан (фото)



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Експолковник українського «Беркута» Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані Фото: «Протестная Россия»

Усього в Москві затримано вже 600 осіб

Арештами мітингувальників у центрі Москви керує колишній полковник українського «Беркута» Сергій Кусюк. Він займався розгоном протестів на київському Майдані. Після перемоги революції втік до Росії і був узятий на роботу в російські правоохоронні органи, повідомляє «МБХ Медіа» у Twitter.

Усього в Москві затримали 600 осіб Про це повідомляє поліція та правозахисний портал «ОВС-інфо».

Серед затриманих є співробітники ЗМІ та випадкові перехожі.

Кілька людей поскаржилися на побої. Публікують відео побиття протестувальників.

Раніше сьогодні повідомлялось про 300 затриманих.

Масові вуличні протести тривають у столиці Росії із 14 липня. Люди незадоволені масовим недопуском на вибори в Мосміськдуму представників позасистемної опозиції.

А також тим, що багато кандидатів, лояльних до мерії Москви, ідуть на вибори не від партій, а як самовисуванці. Проблем із реєстрацією у провладних кандидатів немає.

Вибори в московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року.