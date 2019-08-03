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    Розгоном мітингів у Москві керує колишній беркутівець Кусюк, який розганяв Майдан (фото)

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    <p>Експолковник українського &laquo;Беркута&raquo; Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані</p> - Розгоном мітингів у Москві керує колишній беркутівець Кусюк, який розганяв Майдан (фото)

    Експолковник українського «Беркута» Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані

    Фото: «Протестная Россия»

    Усього в Москві затримано вже 600 осіб

    Арештами мітингувальників у центрі Москви керує колишній полковник українського «Беркута» Сергій Кусюк. Він займався розгоном протестів на київському Майдані. Після перемоги революції втік до Росії і був узятий на роботу в російські правоохоронні органи, повідомляє «МБХ Медіа» у Twitter.

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    Усього в Москві затримали 600 осіб Про це повідомляє поліція та правозахисний портал «ОВС-інфо».

    Серед затриманих є співробітники ЗМІ та випадкові перехожі.

    Кілька людей поскаржилися на побої. Публікують відео побиття протестувальників.

    Раніше сьогодні повідомлялось про 300 затриманих.

    Масові вуличні протести тривають у столиці Росії із 14 липня. Люди незадоволені масовим недопуском на вибори в Мосміськдуму представників позасистемної опозиції.

    А також тим, що багато кандидатів, лояльних до мерії Москви, ідуть на вибори не від партій, а як самовисуванці. Проблем із реєстрацією у провладних кандидатів немає.

    Вибори в московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року.

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